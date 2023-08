Don’Cola apre il suo secondo locale genovese in centro storico e assume

Genova. Non punta sul turismo del periodo estivo ma si prepara ad aprire con il ritorno dei genovesi in città e del lavoro a pieno regime, Don’Cola. Il bar e bistrot specializzato in gastronomia della Sicilia sbarca nel centro storico con un secondo locale genovese.

Il secondo Don’Cola a Genova si troverà in piazza Della Meridiana, alle porte di via Garibaldi, al posto del noto – e frequentato – Meridiana Caffè. Dopo via Cesarea la società (che ha già lanciato punti vendita anche a Chiavari, Cogoleto e Milano) si lancia quindi sulla zona “barocca” e più turistica rispetto al Quadrilatero.

Specialità sicule. La formula sarà sempre la stessa: dalla colazione all’aperitivo, specialità e sapori siciliani, dai cannoli ai cornetti, dalle granite agli arancini, fino ai taglieri di salumi e formaggi da abbinare a classici drink.

Lavoro. In vista della nuova apertura Don’Cola assume: cercasi camerieri, addetti alla caffetteria, cuochi e bartender. Questo il link dove candidarsi.