Domani i funerali di Matteo Agozzino, il 22enne morto nell’incidente stradale di via Merano

Genova. Si terranno domani, sabato 26 agosto, alle ore 10 presso la chiesa di San Siro di Nervi, i funerali di Matteo Agozzino, il giovane 22enne deceduto lo scorso 19 agosto in un incidente stradale in via Merano a Sestri Ponente. Il servizio sarà operato da Asef, che accompagnerà all’inumazione presso il cimitero di Fegino.

L’incidente aveva visto coinvolti tre veicoli. Il ragazzo a bordo della sua moto viaggiava verso il centro ed è entrato in collisione con un’utilitaria guidata da un anziano che, spostandosi in senso opposto, stava svoltando regolarmente in direzione del parcheggio del supermercato Coop.

La motocicletta di Agozzino è finita a terra e il giovane sbalzato contro un’altra autovettura, in sosta. Ai soccorsi giunti sul posto pochi minuti dopo il fatto, non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del giovanissimo centauro, morto sul colpo.

Matteo Agozzino era uno studente dell’Università di Genova. Oltre alla motocicletta, sua grande passione fin da adolescente, era stato un giocatore di calcio. Da ragazzino aveva militato nelle giovanili del Genoa come portiere. Aveva compiuto 22 anni il 18 luglio scorso.