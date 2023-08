Destinazioni marittime più costose al mondo ad agosto: c’è una cittadina ligure

Santa Margherita Ligure. C’è anche Santa Margherita Ligure nella classifica stilata da TravelMag.com, rivista digitale in lingua inglese specializzata nel settore viaggi, delle venti destinazioni marittime più costose al mondo.

Tra le quattro mete italiane presenti nella lista Santa Margherita compare in ventesima posizione.

L’indagine ha tenuto conto in particolare dell’offerta alberghiera, usando come periodo di riferimento il mese di agosto 2023. Secondo la rivista, in città non si trova una camera a meno di 292 dollari.

I prezzi indicati riflettono la tariffa media della camera doppia più economica disponibile in un hotel o locanda per il periodo 1-31 agosto 2023.

Le tariffe alberghiere sono state raccolte intorno al 15 luglio, sulla base dei principali siti web di prenotazione alberghiera.

Le locande o i bed and breakfast sono stati considerati solo se con almeno 10 camere. Il sondaggio non ha preso in considerazione gli Airbnb o altre case vacanza.

Le tariffe medie degli hotel raccolte nel sondaggio includono tutte le tasse e le spese.

Le altre località italiane in classifica sono Positano (2), Capri (7) e Amalfi (18).

L’articolo completo si trova qui.