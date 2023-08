Genova. Sarà la Alesbet – salvo colpi di scena – a gestire la piastra del depuratore di Quinto per i prossimi 9 anni. La società di Massimo Giacobbe, che gestisce le sale di Circuito Cinema Genova e che ha già la gestione del depuratore di Sturla, si è aggiudicata provvisoriamente la gara pubblica indetta in estate, dopo la chiusura del bar avvenuta in primavera.

L’area, così come accaduto per il depuratore di Sturla, dovrebbe diventare uno spazio polifunzionale con chiosco, cinema all’aperto in estate, attività didattiche e giochi per bambini: “Un bando sul quale abbiamo lavorato moltissimo per ridare decoro e vita allo spazio sopra il depuratore – commenta soddisfatto il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo – Manutenzione del verde, area fitness, percorsi didattici per bambini, spazio per i nostri amici a quattro zampe, chiosco bar e molto altro ancora per un’area che deve diventare un punto di riferimento per tutto il levante. Nei prossimi giorni verranno fatte tutte le verifiche amministrative e, se tutto andrà bene, si potrà procedere alla firma del contratto con l’aggiudicatario. Vogliamo che il depuratore ‘prenda vita’ il prima possibile”.

La concessione riguarda il chiosco di circa 54 metri quadrati che funge da bar, magazzino e servizi igienici pubblici per disabili, del dehor di 340 metri quadrati, e della restante area di circa 3.475 metri quadrati che resteranno a uso del pubblico. Alesbet, previo pagamento di un canone annuo di locazione di 14.000 euro, si occuperà integralmente della gestione, effettuando anche lavori di riqualificazione e manutenzione dell’area. Se tutto andrà secondo i piani, dunque, quella del 2023 è stata l’unica estate in cui il depuratore di Quinto è rimasto privo di servizi.

La società nel 2020 si era già aggiudicata il bando per la gestione del depuratore di Sturla, ed era nato così “Circuito sul Mare”. Il progetto di riqualificazione, firmato dagli architetti Susanna Bordoni e Stefania Spina dello Studio Pisano Bordoni, è stato realizzato da Alesbet Srl nell’arco di due anni con un investimento economico pari a circa 300mila euro. Tra i servizi offerti, il bistrot aperto tutti i giorni, lo spazio giochi per bambini, l’area cani, in estate cinema all’aperto a cura di Circuito e musica dal vivo, oltre a docce e servizi gratuiti per i frequentatori della spiaggia adiacente.