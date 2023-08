Depositi chimici, Pd: “Il diktat blocca i progetti, Toti e Bucci dicano come stanno le cose”

Genova. Prima la necessità di Via nazionale, poi la bocciatura da parte del Ctr: nuovo passo falso per il progetto di dislocamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia e l’opposizione in Regione e Comune a Genova non manca di sottolinearlo.

“Il diktat ‘o così o così’ di Toti e Bucci blocca i progetti: trasferimento rispedito al mittente. Serve chiarezza e condivisione nelle sedi opportune. Vengano in consiglio comunale e regionale a dire come stanno realmente le cose”, attaccano Davide Natale e Simone D’Angelo, segretari regionale e genovese del Partito Democratico in una nota congiunta.

“Nel perfetto stile Toti e Bucci, anche il trasferimento dei depositi chimici è finito nel diktat ‘o così o così’: azzerando ogni alternativa e momento di confronto con chi evidenzia problematiche rispetto alle decisioni prese. Il risultato: ogni progetto viene rispedito al mittente; non c’è un’idea che riescano a portare a compimento e tutto manca di chiarezza e trasparenza. Alla fine rimane tutto bloccato. Prima la Liguria si libera di questi pesi prima ricomincia a costruire il proprio futuro. Il duo del ‘fare’ si conferma sempre più il duo del ‘fare male'”, dicono.

“Per il trasferimento di Carmagnani e Superba da Multeldo a Ponte Somalia, durante le audizioni in Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale erano state avanzate molte perplessità da parte dei consiglieri del Partito Democratico sulla sicurezza del progetto. il Comitato tecnico regionale respingendo il piano stesso, di fatto, blocca il trasferimento delle due società”, aggiungono i due segretari.

“Chiediamo nuovamente a Toti e Bucci, sperando di essere ascoltati, di venire in Consiglio regionale e comunale per chiarire quello che sta succedendo ufficialmente. Quelle sono le sedi della discussione e della pianificazione della città e della regione”, l’appello del Pd.

“È il momento di fare una discussione generale sul futuro dei porti liguri, capire quale idea hanno dell’organizzazione del sistema portuale (quello che sembrava una battuta estiva di Tajani sta diventando un punto del programma di governo di Forza Italia), quando partiranno le Zone Logistiche Semplificate i cui incomprensibili e oramai insostenibili ritardi stanno danneggiando le imprese liguri, quali priorità infrastrutturali vengono individuate per la crescita del sistema ligure, quanto sta accadendo in riferimento alla realizzazione della diga e la fattibilità del progetto di posizionamento del rigassificatore”, aggiungono nella nota.

Una discussione generale che deve essere fatta pubblicamente e deve essere capace di coalizzare tutte le forze che in questi mesi si sono impegnate per chiedere a chi governa e amministra il territorio di modificare i progetti e aprire il confronto con le comunità”, concludono Natale e D’Angelo.