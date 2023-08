Depositi chimici, il M5s: “Il Governo smentisce Toti e Bucci, avevamo ragione noi”

Genova. “Ebbene sì, l’iter riparte da zero poiché il ministero dice in modo inequivocabile che serve la Valutazione ambientale nazionale. Il solito scenario: noi che da anni facciamo presente che l’iter intrapreso non è corretto e il presidente Toti e il Doge Bucci che vanno avanti per la loro strada, una strada che non tiene conto di regolamenti e ordinanze e che di conseguenza va a sbattere contro un muro”.

Così il M5S Genova dopo che la doccia gelata del ministero dell’Ambiente sui depositi chimici a Sampierdarena. “Da sempre sosteniamo che da Multedo quei depositi debbano essere spostati, ma da altrettanto tempo diciamo anche che i problemi vanno risolti e non spostati a casa d’altri”, proseguono i pentastellati.

“Un’altra vittoria per San Pier d’Arena, per il Municipio Centro Ovest e per tutte quelle zone che sarebbero interessate dal passaggio, ad esempio, di 30 Tir al giorno di sostanze tossiche, pericolose e nocive per l’ambiente. Un sospiro di sollievo per tutte quelle che diventerebbero zone adiacenti a 77.000 mq di depositi di questa natura, un insediamento spinto con forza e incomprensibile ostinazione da tutti i partiti di centrodestra, dal sindaco Bucci, dal presidente Toti e da tutti consiglieri comunali e municipali che sostengono questi due giganti della politica che a San Pier d’Arena hanno preso i voti per poi tradire i loro stessi elettori”.

“Dalla risposta ricevuta si evince chiaramente che abbiamo sempre avuto ragione nel sostenere che si cercavano scorciatoie che ben poco avevano a che fare con un problema così delicato da risolvere. A una attenta lettura, il Ministero valuta sbagliata non solo la scelta di intraprendere la Via regionale, ma anche la scelta di non passare per la modifica del piano regolatore portuale”.

“Il Movimento 5 Stelle come sempre non si ferma e lavoreremo su alcuni rilievi mossi in questi documenti per rafforzare le nostre azioni e le nostre memorie, un percorso doveroso e intransigente per fermare un’azione folle che con cieca ostinazione questa amministrazione di centrodestra vorrebbe portare avanti a discapito di tutto e tutti: del bene di San Pier d’Arena e a quanto pare anche delle più elementari e basilari regole”, conclude la nota.