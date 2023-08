Via nazionale per i depositi chimici, Bucci: “Lavoriamo per trasferirli da Multedo, chi ci ostacola ne risponderà agli elettori”

Genova. “Io preoccupato? Assolutamente no, chi ha scritto che bisogna rifare tutto da zero sbaglia completamente e gli consiglio di andarsi a rivedere le procedure”. Il sindaco di Genova Marco Bucci per la prima volta interviene sullo spinosissimo tema dei depositi chimici dopo che nei giorni scorsi è emerso che sul progetto di dislocamento di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena, sarà necessaria una Via nazionale, procedimento autorizzativo ben più complesso della valutazione di impatto ambientale solo da parte della Regione.

Interpellato dai giornalisti a margine di un punto stampa sull’allerta meteo, Bucci rivendica la bontà del piano: “Noi stiamo lavorando per Genova e per i cittadini di Multedo che hanno i depositi a cinque metri dalle case, un qualcosa di inaccettabile per una grande città come la nostra, io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo e se qualcuno vuole metterci i bastoni fra le ruote o vuole fare le cose diversamente risponderà poi di fronte alla propria coscienza e soprattutto ne risponderà davanti agli elettori“.

La smentita di quanto sostenuto in passato dall’amministrazione comunale e dallo stesso Bucci, cioè che sarebbe bastata una Via regionale, è arrivata nei giorni scorsi dopo che sull’ormai celebre chat Vasta sono stati pubblicati i documenti con cui gli uffici regionali chiedevano un chiarimento al ministero in merito (già all’inizio di luglio) e la risposta dello stesso ministero, appunto, sulla necessità di via Nazionale. Un cambio di programma che potrebbe, se non azzerare l’iter, allungare i tempi di almeno 12-18 mesi. Non solo, nella risposta del ministero si considera la pratica come variante al piano regolatore portuale e non solo come Atf, adeguamento tecnico funzionale (come sostenuto da Bucci).

Ad ogni modo il sindaco di Genova, primo sponsor dell’opzione ponte Somalia, fa buon viso a cattivo gioco: “Se è stato deciso che la Via deve essere quella nazionale vorrà dire andremo a lavorare con il ministero dell’Ambiente come abbiamo già fatto parecchie volte e risolveremo il problema, dovranno esserci modifiche al progetto? Quelle ci saranno ogni minuto, come sempre, ma certamente non sostanziali, perché dobbiamo fare il più in fretta possibile“.

Alla domanda se il Comune di Genova abbia pensato ad alternative, in caso i tempi si allungassero troppo o addirittura in caso di Via nazionale negativa, Bucci è tranchant: “Non ci sono alternative, ne abbiamo vagliato dodici ma non ci sono alternative migliori, tutti promettono alternative ma nessuno la tira fuori, chi la ha venga a dirmelo, le altre alternative sono ancora più rischiose di questa“, conclude, riferendosi a Ponte Somalia.