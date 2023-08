Davagna, 32enne vola giù da un ponte con la moto: gravissima in rianimazione al San Martino

Davagna. Grave incidente nel primo pomeriggio sulla strada statale della Val Trebbia, in località Pian Carnese nel comune di Davagna. È successo poco prima delle 14.00.

Per cause da chiarire una 32enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finita giù da un ponte, facendo un volo di sette metri in una scarpata sotto la strada.

Sul posto sono intervenuti subito i militi della Croce Rossa di Torriglia insieme all’automedica del 118 di Genova. La giovane nella caduta ha riportato diversi traumi.

Date le condizioni della ragazza e le difficoltà per raggiungerla, è stato allertato l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono scesi in fondo al dirupo accompagnando in sicurezza anche il personale medico. Dopo averla stabilizzata e posta in barella si è provveduto al recupero. Un’operazione piuttosto difficile, perché è stato necessario piazzare l’autoscala con estrema cura per permetterle di lavorare sotto strada.

La ferita è stata così intubata e trasportata in volo, in codice rosso, all’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverata in rianimazione in attesa di essere sottoposta a intervento chirurgico. La sua prognosi è riservata.

I carabinieri di Chiavari stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La strada è rimasta chiusa più di un’ora per consentire i soccorsi.