Da caldo torrido a caldo afoso: il peggio dell’anticiclone africano deve ancora arrivare

Liguria. C’è qualcosa di peggio del caldo torrido? Il caldo afoso con l’umidità che rende insostenibile sopportare le temperature sopra i trenta gradi.

Sembra proprio che la configurazione meteorologica su Genova si stia preparando per quello che è l’ultimo colpo di coda di questo anticiclone africano che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Stanotte non c’è stata possibilità di avere una tregua: le temperature registrate dalle centraline Arpal mostrano che tra giorno e notte non c’è stata una grande differenza: alle 20 sono stati registrati 33° C, alle 3 del mattino 29° dalla centralina del Centro Funzionale Arpal. Nessuna grande oscillazione anche nelle altre sulla costa: a Pegli 28 gradi alle 21, 27 alle 4 del mattino.

Simili risultati anche dalla rete Limet, l’Associazione ligure di meteorologia: valori compresi tra 26 e 28 gradi con punte fino a 29/30 gradi rispettivamente a Savona e Sestri Levante. Un poco meglio la situazione nelle zone interne con un leggero calo nei fondovalle. Qui troviamo valori compresi tra 22 e 25 gradi nel versante marittimo, tra 15 e 19 gradi in quello padano con punte minime di soli 11 gradi nella solita piana tra Parazzuolo e Rezzoaglio in Val d’Aveto. Lo zero termico si attesta sempre su valori record intorno ai 4800/5000 metri con tendenza a un calo a partire dal fine settimana.

Secondo Arpal le temperature di oggi pomeriggio arriveranno almeno a 38° a Genova. Alle 9:30 ce n’erano già 33.

L’umidità al momento resta attorno al 40% grazie alla tramontana, ma, come prevede il Limet, a poco a poco l’effetto tenderà a esaurirsi con il vento che girerà da Sud Ovest e porterà anche sulla costa un bel carico di afa proveniente dal mare. Mare che, essendo molto caldo, contribuirà a rendere il tutto insopportabile. Secondo le temperature registrate dal Consorzio Lamma, oggi sul golfo di Genova e del Tigullio la temperatura dell’acqua va dai 27 ai 30 gradi.

L’effetto si registrava già ieri nel Ponente ligure con parte della costa savonese non toccata dalla tramontana già nella morsa dell’afa.

Quando finirà tutto questo? Le prime previsioni modellistiche non concordavano e i più ottimisti parlavano di giovedì. Invece occorrerà pazientare ancora un po’: almeno il fine settimana, secondo quanto sostiene Gianfranco Saffioti, alias Il meteorologo ignorante, appassionato di meteorologia genvoese che negli ultimi tempi è stato anche consultato da Guido Meda in diretta tv per le previsioni sui circuiti del motomondiale.