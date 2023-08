Crollato un muro tra le case di Oregina, la rabbia degli abitanti: “È da anni che facciamo esposti”

Genova. Un muro è crollato questa mattina in via ai Prati di Oregina, nell’omonimo quartiere sulle alture di Genova, complici probabilmente le forti piogge delle ultime ore. Per fortuna nessuno stava transitando al momento del cedimento e non si registrano persone ferite. L’area è stata transennata dalla polizia locale.

È successo in fondo alla scalinata che scende dal belvedere Da Passano, in prossimità del campo da calcio. Si tratta di una stradina pedonale, molto usata dai residenti del quartiere, che costeggia via Ischia e si congiunge con via Balestrazzi. La notizia è stata diffusa dal consigliere del M5s in Municipio Centro Est Massimiliano Lucente.

Il muraglione crollato in realtà è da anni al centro dell’attenzione degli abitanti che si erano già mossi con segnalazioni ed esposti: “Purtroppo avevamo già scritto al Comune due anni fa e ancora lo scorso marzo – scrive Giovanni Battista Michelini, proprietario del giardino sottostante -. Purtroppo è accaduto quello che si temeva”.

Una mail inviata al Municipio Centro Est appena due settimane fa – il 12 agosto – segnalava che “il passaggio pedonale” era “ostruito parzialmente, ma in modo importante, da detriti, terra e pietre, caduti dalla soprastante scarpata”.

“Avevamo già fatto un sopralluogo ma i tecnici ci avevano detto che non c’erano problemi. Evidentemente bisognava intervenire – ammette il presidente del Municipio, Andrea Carratù -. C’è sempre stato il dubbio sulla proprietà di quel muro, se fosse pubblico o privato. Ora faremo un ulteriore sopralluogo e il Comune deciderà cosa fare. Sicuramente servirà un accordo quadro per intervenire”.