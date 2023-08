Il Cristo degli Abissi compie 69 anni: la storia della statua simbolo della baia di San Fruttuoso

Genova. Buon compleanno, Cristo degli Abissi. La statua bronzea appoggiata sui fondali dell’idilliaca baia di San Fruttuoso di Camogli, punto di riferimento per tutti gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, nel 2023 compie 69 anni, una ricorrenza che molti hanno voluto celebrare ricordando quando, e perché, è diventata uno dei simboli del mare della Liguria.

Il Cristo degli Abissi rappresenta Cristo con le braccia aperte in un gesto di benvenuto e di protezione, ed è posizionata a una profondità di circa 17 metri. Fu creata dallo scultore italiano Guido Galletti, e calata in acqua il 29 agosto 1954 diventando non soltanto un popolare sito di immersioni subacquee, ma anche un simbolo di protezione per i pescatori, gli abitanti della zona e in generale tutti gli amanti del mare.

La storia racconta che la statua fu inizialmente posizionata come omaggio a Dario Gonzatti, famosissimo inventore e sommozzatore italiano che perse la vita durante un’immersione proprio di fronte a San Fruttuoso. Gonzatti, grande amico di Duilio Marcante, considerato il “padre” della subacquea, fu il primo a sperimentare l’autorespiratore a ossigeno, e morì nel tentativo di testarlo nel 1947. Fu Marcante a chiedere che nella baia venisse posata una statua di Cristo in memoria dell’amico e collega, statua che venne realizzata da Galletti nella fonderia artistica Battaglia. Per ottenere il bronzo della statua vennero fuse medaglie, elementi navali e campane, e alla morte di Marcante venne posta sul basamento una targa in sua memoria.

In quasi settant’anni di storia, il Cristo degli Abissi è stato visitato e ammirato da milioni di persone, e una sola volta ha “rischiato grosso”. Nel 2004, infatti, l’elica di una nave aveva staccato una delle mani, che era stata fortunatamente recuperata e riattaccata. Negli ultimi anni a occuparsi della pulizia e della manutenzione è la Soprintendenza: “È un bronzo sofferente perché assottigliato e rovinato per decenni da indiscriminati colpi di spazzola metallica – aveva spiegato Alessandra Cabella del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea – e come se non bastasse, “vittima” delle correnti galvaniche create in mare dal contatto col ferro all’interno del calcestruzzo posto dentro la statua, nata cava” .

Cabella ogni anno a inizio estate raduna i sommozzatori dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Subacquei Incursori della Marina Militare, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco per la pulizia della statua e la rimozione dei microrganismi e dele incrostazioni attraverso il getto di una idropulitrice, per mantenere il Cristo degli Abissi nella sua forma migliore.

“Una perla nel cuore del Parco di Portofino – sono stati gli auguri del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per i 69 anni della statua – che ha reso ancora più affascinante il nostro mare e che ogni anno attrae migliaia di liguri e turisti”.