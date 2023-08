Covid, riammessi gli accompagnatori per i pazienti del pronto soccorso del San Martino

Genova. Dopo che l’Oms ha dichiarato terminata l’emergenza mondiale sanitaria per il Covid-19 lo scorso maggio, piano piano anche le strutture ospedaliere tornano lentamente alla normalità.

Anche il San Martino, l’ospedale riferimento per Genova e la Liguria, si adegua: “La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da oggi pomeriggio gli accompagnatori dei pazienti potranno accedere al Pronto Soccorso. Fino ad oggi l’accesso dei parenti/accompagnatori era vincolato alla discrezionalità del direttore di struttura, nel rispetto delle indicazioni sulla sicurezza contestuale alla diffusione del Covid”.

“Da oggi invece, l’accesso sarà consentito ad un accompagnatore per paziente, munito di mascherina FP2, in due fasce orarie: dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, tutti i giorni”