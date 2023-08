Corvetto, riaperto il sottopasso pedonale dopo lo stop al cantiere del nodo ferroviario

Genova. “Da oggi il sottopasso di Corvetto, chiuso ad aprile per i lavori del nodo ferroviario di Genova, è riaperto al transito pedonale su espressa richiesta del Comune di Genova alla direzione dei lavori del Cociv”. Lo annunciano in una nota il vicesindaco Pietro Piciocchi e gli assessori alla Mobilità e Manutenzioni Matteo Campora e Mauro Avvenente.

“In questa fase di stallo dei lavori, dovuta ai ritrovamenti archeologici dei mesi scorsi, ci è sembrato opportuno evitare inutili disagi alla popolazione, residente e non, e riaprire, almeno momentaneamente, il sottopasso, in uno snodo fondamentale per la mobilità pedonale nel centro città”, aggiungono gli assessori.

Lo stop ai lavori era arrivato a inizio luglio, quando la Soprintendenza aveva fermato gli scavi per la realizzazione dell’uscita di emergenza dalla nuova galleria Principe-Brignole dopo il ritrovamento dei resti delle mura cinquecentesche, in attesa di capire se procedere alla demolizione del manufatto storico o modificare il progetto, scegliendo un altro punto per la costruzione. Nulla a che fare – è bene ricordarlo – col cantiere per la stazione della metropolitana che dovrebbe aprire nelle prossime settimane.

Le transenne erano comparse in piazza Corvetto il 27 aprile, con annessa chiusura del sottopasso davanti alla galleria Bixio che aveva creato pesanti disagi alla circolazione pedonale in uno snodo già difficile da percorrere. La durata dei lavori indicata dal cronoprogramma era di un anno. Ma adesso anche i tempi tornano in discussione.