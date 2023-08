Corso Torino, automobilista travolge uno scooter al semaforo e fugge: feriti due ragazzi

Genova. Incidente poco prima delle 19.00 in corso Torino, sulla carreggiata in direzione monte all’altezza di via Ruspoli. Un ragazzo e una ragazza in scooter sono stati scontrati da un’auto che si è dileguata subito dopo l’impatto ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri anche perché aveva perso la targa sul posto.

Sul posto la polizia locale, la Croce Bianca Genovese e la Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco insieme all’automedica del 118. I due giovani in sella alla moto hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Il punto dell'impatto

Secondo alcuni testimoni l’auto sarebbe arrivata a velocità sostenuta e avrebbe bruciato due semafori, travolgendo infine il mezzo a due ruote che era fermo al giallo accanto al parcheggio dei taxi. Il conducente si è quindi dato alla fuga, nonostante un tentativo di inseguimento da parte di altri scooteristi.

Lo scooter su cui viaggiavano i ragazzi

La polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro e ha fatto scattare le ricerche per l’auto, una Bmw X3 nera che nell’impatto aveva perso una targa bulgara. L’auto è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri in via Giacometti. Per il responsabile scatterà una denuncia per omissione di soccorso.