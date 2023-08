Scappa con il furgone pieno di pacchi da consegnare e li vende in strada: denunciato corriere

Genova. Ha preso il furgone per iniziare il suo turno di consegna di pacchi in giro per la città, ma alle tre del pomeriggio ha disattivato il gps ed è sparito dai radar, iniziando a vendere autonomamente la merce ordinata da ignari clienti in strada.

A rintracciare il corriere, e a denunciarlo, sono stati gli agenti delle volanti della questura di Genova. A lanciare l’allarme è stata la ditta di spedizioni, che quando si è accorta che uno dei furgoni non era rientrato ha denunciato alle forze dell’ordine. In serata sono quindi partite le ricerche, e il mezzo è stato alla fine rintracciato in via Gramsci: il corriere, un uomo di 29 anni, lo aveva parcheggiato a bordo strada, si era messo nel retro e aveva iniziato a vendere la merce contenuta nei pacchi ai migliori offerenti.

Decine le scatole vuote trovate dai poliziotti nel vano di carico. Davanti agli agenti, il 29enne non ha potuto fare altro che ammettere il furto. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre il furgone è stato restituito alla ditta con i pacchi, ormai pochissimi, restanti.