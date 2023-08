Corniglia, frana sotto il cimitero: due anni fa l’allarme sulla falesia dopo il crollo di Camogli

Corniglia. Una frana sotto il cimitero e il pensiero che va subito al disastro del 2021 a Camogli. È successo ieri pomeriggio a Corniglia, quintali di roccia che improvvisamente sono crollati in mare generando una densa nuvola di polvere notata dal borgo e anche dai diportisti in mare.

Un’area che già in passato era stata oggetto di preoccupazioni: quando finirono le bare in acqua nel Golfo Paradiso, il sindaco di Vernazza Francesco Villa aveva lanciato l’allarme sul rischio di crolli anche sotto il borgo delle Cinque Terre, facendo appello ad altre istituzioni perché monitorassero la situazione.

“Tanta polvere, ma per fortuna nessun danno è stato segnalato al paese visto che il distacco è avvenuto nella parte bassa – ha spiegato il sindaco Villa -. Ovviamente a tutti è venuto in mente quello che è successo a Camogli nel 2021, ma parliamo di un evento molto più lieve. Sorge su un falesia che si sta inesorabilmente sgretolando. Oggi faremo nuovi accertamenti”.

La sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia ha inviato in zona un battello veloce da Levanto che ha monitorato la situazione fino al tramonto, senza rilevare criticità in mare. In via cautelativa è stato inoltre emanato un avviso urgente ai naviganti che estende l’interdizione dei 30 metri, già in vigore, a 50 metri fino all’esito dei controlli annunciati dal Comune.