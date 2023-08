Gioia Sampdoria, il rigore di Murru manda i blucerchiati ai 16^ di Coppa Italia

Sampdoria 1 (16′ Leris) – Sudtirol 1 (45+4′ Casiraghi)

Oltranza 3: Masiello (fischiatissimo per i trascorsi genoani) spara alto. Capitan Murru prende la rincorsa e spiazza Poluzzi. Dopo tre ore di partita la Sampdoria va ai sedicesimi di finale.

Oltranza 2: Tait fa goal. Benedetti calcia con forza e pareggia.

Oltranza 1: Davi segna all’incrocio per il Sudtirol, Bereszyński risponde spiazzando Poluzzi.

Vieira è freddo e manda la sequenza dei rigori a oltranza.

Ma lo sbaglia! Broh angola troppo, palo con partecipazione della testa di Ravaglia che ha intuito di nuovo.

Depaoli, forse con i fantasmi del maldestro passaggio in occasione del pari di Casiraghi, spara alto. Ora il Sudtirol ha il match point.

Ravaglia intuisce ma non ci arriva. Cisco fa 4 a 3 per il Sudtirol

Pedrola opta per la conclusione bassa, calma e gesso è 3 a 3.

Ciervo è perfetto. Incrocio dei pali, Ravaglia spiazzato. Tre su tre per gli uomini di Bisoli

De Luca va alto sotto alla traversa. Due su due anche per i blucerchiati.

Lonardi scheggia il palo, Ravaglia sfiora. 2 a 1 per gli ospiti.

Stoppa spiazza Poluzzi rasoterra. La Samp pareggia.

Merkaj sotto all’incrocio. 1 a o Sudtirol

Murru sceglie di tirarli sotto la Curva Sud.

La sequenza dagli undici metri

30′ Si va ai calci di rigore!

28′ E invece no! Ripartenza fulminea del Sudtirol con una doppia conclusione ravvicinata. In entrambi i casi Ravaglia ci ha messo un pezza. Prima conclusione di Merkaj, seconda di Ciervo.

27′ Quello che potrebbe essere l’ultimo tiro della partita è di Vieira. Poluzzi pare il tiro centrale senza problemi.

23′ Man mano che il tempo passa la partita sembra sempre più cristallizzarsi come segue: blucerchiati con la palla – volenti o nolenti, o comunque come vuole il Sudtirol – e ospiti chiusi in attesa dei calci di rigore.

19′ Sampdoria vicinissima al goal: punizione di Stoppa dalla zona del calcio d’angolo; colpo di testa di De Luca che va vicino al palo.

18′ Squadre abbastanza stanche, match che si appresa, recuperi compresi, a superare le due ore di gioco con ancora 30 gradi di temperatura.

16′ Il gioco riprende con Ghilardi che prende il posto di Ferrari nella Sampdoria.

2^ tempo supplementare

15′ Cisco trova Merkaj a centro area. Tiro di prima intenzione deviato in corner. Bella occasione per gli ospiti. Si chiude senza ulteriori sussulti il primo tempo supplementare.

10′ Stoppa per Verre nella Sampdoria. Ciervo per Odogwu nel Sudtirol.

7′ Lancio lungo di Verre per De Luca. Palla leggermente lunga, Poluzzi esce e blocca.

4′ Rimane a terra Verre, forse crampi, ma si rialza.

2′ Subito un calcio d’angolo per la Sampdoria che si chiude con un nulla di fatto. Partita che prosegue sui binari dei tempi regolamentari. La Sampdoria gioca bene fino alla trequarti, ma quando le maglia rosse iniziano a farsi più fitte fatica a trovare lo spunto vincente.

1^ tempo supplementare

95′ Serviranno i tempi supplementari, o eventualmente i rigori, per decretare la squadra che accederà ai 16^ di finale.

94′ Verre colpisce un pallone respinto a seguito di un calcio d’angolo e manda sul fondo.

93′ De Luca nel cuore dell’area calcia ma gli spazi sono stretti e la palla sbatte contro Masiello.

91′ Gran destro di Benedetti su suggerimento di Verre. Palla di poco alta sopra alla traversa. Non c’è deviazione, rinvio dal fondo. Se ne va così il primo dei cinque minuti di recupero.

85′ Merkaj per Kofler nel Sudtirol. Canbio offensivo a cinque più recupero dai supplementari.

82′ De Luca fa a sportellate al limite. Poi, la palla arriva a Leris, la cui conclusione finisce abbondantemente alta sopra alla traversa.

78′ La Samp prova a palleggiare ma non riesce a liberare cross che potrebbero rivelarsi interessanti per la testa di De Luca. Troppo focus sulle vie centrali.

74′ Corner battuto verso l’area piccola da parte di Verre. La palla sfila sul fondo.

70′ Primi due cambi per la Sampdoria. Vieira e De Luca al posto di La Gumina e Yepes. Cisco rileva Rover nel Sudtirol.

68′ Casiraghi e Rover in ripartenza provano a seminare il panico nell’area della Samp. La difesa riesce a impedire la conclusione e a liberare l’area.

66′ Benedetti pesca con un rasoterra verticale Verre, bravo a smarcarsi a ridosso dell’area. A suo volta, imbucata per La Gumina. Prima conclusione ribattuta, seconda abbondantemente alta sulla traversa.

63′ Palla messa in mezzo da Rover. Ravaglia in uscita fa buona guardia.

62′ Verre riceve al limite dell’area. Tiro rasoterra debole. Para a terra Poluzzi. Fuori Delle Monache – un bel debutto – e dentro Pedrola.

60′ Conclusione dalla lunga distanza di Verre. Palla alta con Poluzzi che controlla. Sul ribaltamento di fronte Rover prova una conclusione simile ma il tentativo finisce ancora più alto.

56′ Sampdoria in possesso, belle triangolazioni all’altezza del centrocampo ma la squadra non riesce a concludere.

49′ Delle Monache ruba palla e ribalta l’azione. La Samp fraseggia bene e si porta a ridosso dell’area avversaria. Lo stesso Delle Monache riceve da Verre e crossa per La Gumina. Colpo di testa debole e centrale.

46′ Inizia il secondo tempo. Due cambi nel Sudtirol: Cuomo e Broh al posto di Cagnano e Giorgini. Nessuna variazione nella Samp.

Secondo tempo

Sampdoria punita al primo errore in impostazione. Ma una buona prestazione fino a questo momento, la squadra di Pirlo ha quasi sempre tenuto il possesso della sfera e gli avversari hanno calciato soltanto due volte verso la porta. Buone trame offensive, in particolare sull’asse Verre-Delle Monache. Un po’ avulso dalla manovra La Gumina.

45+4′ Beffa per la Sampdoria, che perde palla in fase di impostazione a causa di un passaggio maldestro di Depaoli. Un paio di rimpalli e la sfera finisce sui piedi di Casiraghi. Tiro sporcato che si infila vicino al palo più vicino a Ravaglia.

44′ Ancora Delle Monache, prova ad andare via sul fondo ma il difensore del Sudtirol di fisico e di mestiere gli sbatta la strada. Secondo giallo per gli ospiti, fallo di nuovo su Verre questa volta commesso da Rover.

42′ La Gumina avulso dal gioco ma questa volta combina bene con Delle Monache, che si incunea in area e va giù. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo l’arbitro.

38′ Schema, Verre batte filtrante e verticale per Giordano che riceve solo in area. Svagata la difesa di Bisoli ma poco lucido anche il doriano che propone un cross alto difficile da trasformare in conclusione.

37′ Verre ancora protagonista, dialoga con Delle Monache e poi ottiene una punizione sulla trequarti.

34′ Calcio d’angolo per il Sudtirol. Anche gli ospiti optano per la battuta lunga sul secondo palo nella terra di nessuno. Insomma, non sembra essere la partita dei corner. Sulla ripartenza, Giorgini ferma irregolarmente Verre e rimedia il cartellino giallo.

31′ Casiraghi, il più ispirato dei suoi, si accentra e prova puntare l’area. Ferrari esce in chiusura ma lo stende. Ammonizione per il centrale blucerchiato. Il Sudtirol prova a fare capolino più spesso nella metà campo avversaria. La punizione di Casiraghi si infrange contro la barriera.

25′ Il Sudtirol non ha ancora prodotto qualcosa che possa definirsi reazione. Il canovaccio della partita rimane invariato. La Sampdoria difende con la difesa alta e prova a pressare fin da subito. In possesso, si è visto Ravaglia, in un paio di occasioni, impostare ben fuori dall’area. Il tutto agevolato dall’atteggiamento ultradifensivo degli avversari.

16′ Sampdoria in vantaggio! Tanto gioco sulla destra ma la rete arriva da sinistra. Sempre Verre coinvolto nell’azione però. Traversone verso il centro dell’area. Leris si inserisce e arriva puntuale all’appuntamento col pallone per il tap in vincente.

Giunti al quarto d’ora la partita è come ci si aspettava: Sampdoria in possesso del pallone, Sudtirol chiuso e con le linee belle strette che aspetta per ripartire.

14′ Verre premia la corsa di Leris sempre sulla destra. Cross per la testa dell’accorrente Benedetti il cui colpo di testa è facile preda di Poluzzi.

12′ La Samp spinge sulla destra con Depaoli che si inserisce e conquista un altro calcio d’angolo. Questa volta la battuta è diretta verso il centro dell’area ma nessuno sul secondo palo riesce a colpire lo spiovente partito dal piede di Verre.

10′ La Sampdoria si fa vedere in avanti con Leris che battaglia con Masiello. Corner battuto corto con Verre che cambia gioco. Niente di fatto però.

5′ Primo tiro del Sudtirol. Casiraghi parte dall’out di destra e calcia verso il primo palo con la sfera che sbatte contro l’esterno della rete.

Si parte con gli ospiti incaricati del calcio di inizio. Divisa rosso scuro per la formazione di Bisoli, classica divisa blucerchiata per la Sampdoria. Si sfidano due moduli diversi. Il 4-3-3 annunciato dei padroni di casa contro il 4-4-2 del Sudtirol.

1′ Partita per certi versi storica visto che è la prima del nuovo corso societario targato Radrizzani-Manfredi. Tra i pali non c’è ancora Stankovic, che dovrebbe essere il titolare quest’anno, ma Ravaglia – uno dei pochi rimasti della scorsa stagione. In attacco, tegola Borini. Punta centrale La Gumina, autore di un buon precampionato e chissà che non possa essere l’arma a sorpresa di quest’anno.

Formazioni ufficiali

La Sampdoria scende in campo con il modulo 4-3-3. Queste le scelte iniziali: N. Ravaglia, F. Depaoli, A. Ferrari, N. Murru, S. Giordano, L. Benedetti, G. Yepes Laut, V. Verre, M. Léris, A. La Gumina, M. Delle Monache A disposizione: F. Stankovic, L. Aquino, A. Barreca, R. Vieira, K. Askildsen, S. Panada, M. De Luca, E. Pedrola, M. Stoppa, L. Malagrida, L. Di Stefano, B. Bereszyński, M. Vitale, D. Ghilardi, F. Paoletti.

Il Sudtirol risponde con G. Poluzzi, A. Cagnano, L. Ghiringhelli, D. Casiraghi, M. Rover, F. Tait, S. Davì, R. Kofler, A. Giorgini, A. Masiello, R. Odogwu A disposizione: G. Drago, S. Dregan, K. Vinetot, R. Ciervo, G. Cuomo, J. Broh, A. Cisco, C. Shiba, S. Merkaj, L. Lonardi.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Vivenzi di Brescia e Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale: Crezzini di Siena. VAR: Serra di Torino. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Genova. Ricomincia la storia della Sampdoria dopo una primavera tribolata. Il nuovo corso societario che ha scelto in Andre Pirlo la propria guida tecnica ha come primo banco di prova il Sudtirol. La formazione di mister Bisoli è stata la sorpresa della scorsa Serie B, capace di raggiungere la semifinale playoff poi persa contro il Bari. Un test probante contro una squadra che si è sempre dimostrata particolarmente “scorbutica” e che rappresenta un ottimo banco di prova per valutare l’efficacia delle trame della squadra blucerchiata.