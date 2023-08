Coppa Italia, Sampdoria: test “perfetto” contro il Sudtirol, due giorni dopo il compleanno più atteso

Una domenica particolare per il mondo della Sampdoria. All’indomani del compleanno numero 77 non c’è la malinconia leopardiana dopo il famoso “sabato”. Aver festeggiato la maglia blucerchiata dopo aver rischiato di vederla fallire rimane un ricordo da tenersi stretto. Ma è anche vigilia dell’esordio ufficiale del nuovo corso Radrizzani-Manfredi e di mister Andrea Pirlo. Prima partita che conta e subito il crash test forse più attendibile – per quanto possano esserlo le partite di agosto – visto che l’avversario di domani alle 18 è il Sudtirol.

Perché? Perché la squadra di mister Bisoli sembra sulla carta l’antitesi di quella che intende proporre l’allenatore blucerchiato. Il Sudtirol ha costruito le sue fortune, raggiungendo i playoff, su una difesa solidissima. Ha chiuso quindici volte con la porta inviolata, meglio soltanto Genoa e Frosinone. Una squadra che lascia volontariamente il pallino del gioco – che la Sampdoria invece vuole – e quindi un test perfetto per verificare a che punto è l’efficacia dei dettami che l’allenatore sta impartendo alla squadra. La squadra della provincia autonoma di Bolzano si presenta profondamente rinnovata sebbene Bisoli l’abbia descritta come già pronta per il campionato.

Pirlo ha descritto così gli avversari: “Il Sudtirol è una squadra di categoria che lo scorso anno ha fatto molto bene, concede pochi spazi, è combattiva a immagine del suo allenatore. Noi vogliamo vincere. La Coppa Italia? All’inizio qualcuno la snobba, poi tutti la vogliono vincere”. Tra l’altro, Pirlo ha vinto l’ultima e unica edizione della coppa a cui ha partecipato come allenatore durante la stagione con la Juventus.

Samp ancora lungi dall’essere completa: “La squadra è in fase di costruzione e abbiamo bisogno di tempo. Stiamo lavorando bene e ho fiducia. Sono felice di ciò che abbiamo fatto fino a questo momento. In porta dovrebbe partire titolare Stankovic: “È venuto per partire titolare, ha grandi potenzialità e non arriva dalla Primavera, ma da un campionato da titolare il Olanda e ha fatto tutto il precampionato con l’Inter”.