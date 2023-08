Traffico, primo weekend di controesodo: fine settimana da bollino rosso

Genova. Terzo fine settimana di agosto da bollino rosso per il traffico alla luce dei primi rientri dalle ferie verso le grandi città dopo Ferragosto, e le partenze per le ultime due settimane del mese.

Come ricordato anche bel Piano esodo estivo 2023 della Polizia di Stato, sul fronte controesodo “l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria”. Sotto la lente, per il costante aumento dei flussi di traffico in vista dei primi rientri di domenica, non ci sono dunque soltanto le autostrade, ma anche le strade di viabilità ordinaria che conducono ai grandi centri.

Per venerdì 18 agosto dunque Viabilità Italia segnala bollino giallo la mattina e bollino rosso – traffico intenso con possibile criticità – per il pomeriggio e la sera. Bollino rosso anche per mattina e pomeriggio di sabato 19 agosto e domenica 20 agosto, quando scatta anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate dalle ore 8 alle ore 16. In Liguria, sorvegliate speciali A7 – dove sono presenti solo i restringimenti di carreggiata in prossimità della barriera Genova Ovest e tra Busalla e Bolzaneto – A26 e A12 e A10.

Un’incognita è rappresentata dai lavori partiti il primo agosto in prossimità della barriera di Genova Ovest per le protezioni laterali, eseguiti in corsia unica nel tratto compreso tra la Sopraelevata e la barriera di Genova Ovest. Dal 14 al 31 agosto il cantiere si sposta in direzione sud, verso la viabilità ordinaria, e per alleggerire il più possibile gli eventuali disagi alla circolazione, la direzione di Tronco di Genova ha previsto un incremento del numero di squadre di Viabilità in servizio presso il nodo autostradale genovese e dei presidi di soccorso meccanico in corrispondenza della barriera di Genova Ovest, della stazione di Genova Aeroporto. Sono state inoltre interrotte le cantierizzazioni sulle rampe di svincolo della stazione di Genova Aeroporto.

Proprio in previsione del controesodo, già a partire da venerdì pomeriggio Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sta presidiando la rete con il monitoraggio costante del personale (2.200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Massima attenzione anche sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia.