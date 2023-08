Concerti, mercoledì sera al Mojotic di Sestri Levante arriva l’alternative beat dei Bdrmm

Sestri Levante. Il Mojotic festival 2023 di Sestri Levante si chiude con i Bdrmm, band di quattro elementi influenzata a The Cure, Deerhunter e DIIV ma anche dai RIDE e i Radiohead tra i come principali punti di riferimento.

Dopo essersi formata nel 2016, hanno suonato incessantemente, supportando artisti del calibro di Fat White Family, Her’s e V**gra Boys. Il passaparola sui loro live è cresciuto rapidamente e i loro primi dischi sono stati coverizzati da artisti del calibro di So Young e The Line Of Best Fit. Quando Steve Lamacq li fa passare nel suo programma Recommends della BBC Radio 6 Music, i Bdrmm vengono notati dai Sonic Cathedral. L’etichetta ha ristampato il primo singolo ‘C:U’ su un 7″ nell’ambito del Singles Club e lo ha seguito con l’EP compilation ‘If Not, When?’, che ha registrato il tutto esaurito e ha conquistato legioni di nuovi fan, tra cui Lauren Laverne, Huw Stephens e John Kennedy.

Alla fine del 2019 hanno registrato il disco di debutto di 10 tracce, ‘Bedroom’, presso lo studio The Nave di Leeds con Alex Greaves (Working Mens Club, Bo Ningen), poi masterizzato a Brooklyn da Heba Kadry (Slowdive, Beach House). Pubblicato nel luglio del 2020, il disco è un debutto estremamente riuscito e un vero passo avanti rispetto ai primi singoli, sia dal punto di vista sonoro che dei testi; parole come “It’s not that I didn’t try and keep my shit together / This whole ordeal just took over” (dal brano ‘Gush’) sembrano adattarsi perfettamente ai tempi e parlare a un pubblico stanco della pandemia.

Come conseguenza, ‘Bedroom’ diventa uno dei successi underground del lockdown, secondo The Guardian, con recensioni entusiastiche ovunque. Dopo aver fatto il pieno di ascolti, aver venduto una stampa dopo l’altra ed essere entrato nelle classifiche ufficiali del Regno Unito in tre diverse occasioni, è finito nella Top 10 degli album del 2020 di Rough Trade.

A fine giugno arriva ‘I Don’t Know’, il secondo album che, come per il precedente, vede Alex Greaves alla produzione. Definito tra i migliori lavori del 2023, il disco, pubblicato per Rock Action (l’etichetta dei Mogwai) va ascoltato tutto d’un fiato, tra ipnotici beat, trip hop ed alternative rock, per un viaggio sonoro pieno di colori e sfumature, dove lo shoegaze è ormai un lontano ricordo.

Appuntamento dunque al Mojotic Festival di Sestri Levante. Inizio concerto al Teatro Arena Conchiglia alle 21. Prezzo del biglietto: 20 Euro + prevendita. Prevendite attive su Ticketone e DICE.fm.

Il festival Mojotic si chiude giovedì 24 agosto, sempre al teatro Arena Conchiglia, tocca a Bouquet of Madness – per gli appassionati “BOM” – è un podcast di true crime che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti. Come tanti progetti coevi è nato durante il lockdown.