Colla per topi sulle panchine, gli artisti di strada: “Fatto gravissimo, a Genova è il Far West”

Genova. Non si è fatta attendere la risposta corale dell’associazione che rappresenta gli artisti di strada genovesi ai fatti della scorsa settimana, rilanciati da Genova24 domenica, quando ignoti hanno cosparso di colla per i topi le panchine circolari del Porto Antico, per impedire la seduta ai tanti percussionisti di strada che affollano la zona. “Panchina sotto trattamento antiacustico” è il messaggio lasciato sul posto dall’autore del gesto.

“Non fa affatto ridere, anzi, è un fatto gravissimo – scrivono su Facebook – Tralasciamo il fatto che le esibizioni fossero in regola o meno, non conosciamo i fatti precisi, si parla di musica fino a tarda notte. In mancanza di informazioni attendibili, il nostro discorso non è mirato a difendere nessuno, ma a condannare l’azione. In caso di infrazioni, se confermate, spetta alle forze dell’ordine intervenire. Non ai residenti farsi giustizia modalità Far West. Genova inizia ad essere nota per questo tipo di giustizia privata nei confronti di artisti e non solo. Vi ricorderete la secchiata d’acqua a danno di un duo di artisti che si esibiva in piena regola per le vie del centro storico qualche anno fa: oltre al gesto in sé, che comunque configura reato, i musicisti hanno rischiato di perdere la loro attrezzatura. Abbiamo poi raccolto testimonianze di ingiurie verbali, false dichiarazioni mirate a far allontanare artisti da una postazione, strumenti musicali strappati letteralmente dalle mani, di recente l’uso di trombette da stadio per interrompere le performance, e ora questo“.

“Parlando di “giustizia” fai da te, non possiamo non ricordare il terribile episodio avvenuto lo scorso inverno nei confronti di Javier Romero, ucciso per aver infastidito un residente del centro storico cittadino, che ha scoccato una freccia dalla finestra di casa, “vessato” ed esasperato dalla movida – commentano – Non è nostra intenzione paragonare neanche lontanamente i due fatti, ma ci stiamo chiedendo fino a che punto può arrivare l’intolleranza di alcuni residenti del centro storico, considerato che qualche anno fa anche la nostra comunità ha ricevuto minacce violente sui social.

Il clima d’odio che stiamo respirando non ci piace, fa male a tutti, non solo a noi“.

“Confidiamo che le forze dell’ordine intervengano con prontezza, la stessa che utilizzano per verificare le nostre performance quando i residenti si lamentano – concludono – per identificare e punire i responsabili di questo atto odioso, che, oltre a danneggiare uno spazio pubblico, poteva arrecare anche danni a terzi. Non vorremmo pensare che in questa città ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B”.