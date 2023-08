Colla per topi sulle panchine del Porto Antico contro i suonatori di bonghi

Genova. Colla per topi è stata trovata nella mattina di sabato sulle panchine rotonde del Porto Antico di Genova, insieme a dei cartelli che avvertivano passanti e turisti della ‘trappola’ e spiegavano il motivo del gesto con un laconico “panchina sotto trattamento antiacustico“.

L’episodio è stato riportato dalla stampa locale ed è parte di una lunga diatriba tra i residenti della zona e i tanti artisti di strada suonatori di percussioni che animano le serate della zona con veri e propri concerti informali di bonghi, spesso fino a tarda notte.

Un gesto che rischia di far accendere la miccia per una convivenza difficile ma forse fisiologica per una zona tra le più frequentate della città: l’area del Porto Antico, una delle ‘pedonali’ più grandi della città e ‘locomotiva’ per il turismo genovese racchiude ovviamente tante anime che vanno dagli esercizi commerciali alle situazione più informali e spontanee. Questo è uno dei ‘prezzi’ del turismo. Dall’altro lato i residenti del fronte mare, che loro malgrado convivono tutti i giorni con questo prezzo, che conta anche tutta la logistica portuale della zona, tra battelli, traghetti, sopraelevata e pullman.

Il gesto di cospargere la colla per topi sulle panchine, però, oltre ad essere un reato, ha ‘colpito’ tutta la città, fornendo un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti che hanno trovato poi le sedute transennate grazie all’intervento della polizia locale che è accorsa a mettere in sicurezza la zona. E non è escluso che la vicenda non finisca qui: alcuni artisti di strada, infatti, avrebbero intenzione di sporgere denuncia contro ignoti nella speranza che le telecamere della zona, le tante telecamere presenti in tutta l’area, possano fare chiarezza su una vicenda che ha sfumature inquietanti.