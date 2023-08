“Non sei italiano, vattene a casa tua”, clochard picchiato mentre dorme in pieno centro: caccia agli aggressori

Genova. Grave aggressione ieri pomeriggio ai danni di un clochard originario della Costa d’Avorio che stava dormendo dietro a un’aiuola, poco distante dalla palestra Area 51 in piazza Piccapietra a Genova.

E’ successo in pieno giorno intorno alle 16.30. L’uomo stava dormendo quando è stato svegliato da due giovani italiani. “Stai bene?” gli avrebbero detto e poi quando hanno visto che aveva la pelle scura avrebbero aggiunto: “Ah, non sei italiano, allora vattene a casa tua“. Poi i due gli hanno scagliato contro il loro pitbull che ha morsicato l’uomo a una gamba. Il clochard a quel punto ha afferrato una sbarra di ferro, che probabilmente teneva accanto a sé per difendersi (non è difficile tornare con la mente alla brutale aggressione sempre ai danni di alcuni clochard, avvenuta nel 2014 ad opera di altri disperati che furono arrestati grazie alle telecamere della zona).

La reazione dei due alla vista della spranga è stata ancora più violenta: lo hanno colpito a calci e pugni per poi fuggire. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno raccolto le prime testimonianze. Della vicenda è stata interessanta immediatamente anche la Digos ma dopo i primi riscontri sembrerebbe esclusa la matrice razziale, per lo meno quella riconducibile ad ambienti di xenofobi di estrema destra.

Certo gli epiteti razzisti sono stati confermati, ma sembrerebbero avere a che fare soprattutto con un contesto di disagio socio-economico. Le indagini quindi sono passate per competenza al commissariato Centro. Ancora un volta per risalire agli autori delle violenze, potrebbero risultare fondamentali le telecamere di sorveglianza.

La vittima è stata portata in ospedale in codice giallo.