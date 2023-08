Clima, ecco perché il caldo di luglio non era “normale”: a Genova l’anomalia ha superato i 2 gradi

Genova. Lo scorso luglio è stato il mese più caldo di sempre nel mondo da quando esistono le rilevazioni scientifiche. La conferma è arrivata da Copernicus, il servizio di osservazione della Terra dell’Unione Europea, in base ai dati della temperatura media dell’aria a livello globale. Un record che non si riflette sulla Liguria, dove le cifre sono state comunque ben superiori alla media climatologica sebbene inferiori rispetto ai valori registrati ad esempio nel 2022, finora il più caldo degli ultimi settant’anni nella nostra regione.

A livello planetario lo scorso mese è stato di 0,72 gradi più caldo della media 1991-2020 per luglio, e di 0,33 gradi superiore al precedente mese più caldo, il luglio del 2019. Si stima che il mese sia stato circa 1,5 gradi più caldo della media 1850-1900. Ondate di calore sono state registrate in molte regioni dell’emisfero nord, compresa l’Europa meridionale. Ma la Liguria stavolta è rimasta ai margini del caldo record portato dall’anticiclone africano, registrando più disagi per la temperatura percepita a causa dei tassi di umidità elevati che non per i valori termici reali.

A luglio la temperatura media registrata da Arpal nel centro di Genova è stata di 26 gradi, con una massima media di 28,6 gradi (a Pontedecimo però sono stati toccati i 35,6 gradi) e una minima media di 23,5. Il record assoluto di caldo è stato toccato a Castelnuovo Magra, Padivarma e Riccò del Golfo il 9 luglio con 37,7 gradi. Le medie degli altri capoluoghi di provincia non si discostano molto: Imperia 25,6 gradi (massima 28,1, minima 23,1), Savona 26,1 gradi (massima 29,3, minima 22,9), La Spezia 26,4 (massima 30,3, minima 22,1).

L’anno scorso in realtà era andata peggio, come dimostra il report mensile di luglio 2022. A Genova la temperatura media era stata di 27,3 gradi (massima 30,3, minima 24,7) con un record annuale di 39,4 gradi raggiunto a Padivarma, in Val di Vara. Il 2022 era stato l’anno più caldo mai registrato in Italia e pure in Liguria: la stazione dell’aeronautica militare di Sestri Ponente, utilizzata come modello per il confronto dei dati storici, ha rilevato una temperatura media annua di 17,7 gradi, il valore più alto dal 1963. Il record puntuale assoluto appartiene però a Davagna, in alta Val Bisagno, che toccò 40,9 gradi il 7 agosto 2015.

Per capire quanto siano anomali questi dati è necessario un confronto coi valori climatologici, cioè le temperature medie riferite al periodo 1961-2010, secondo il criterio seguito da Arpal. A Genova la massima “normale” di luglio dovrebbe aggirarsi sui 26,7 gradi: significa che nel 2023 si è verificata un’anomalia di 2,1 gradi in eccesso, mentre nel 2022 era addirittura di 3,6 gradi. Nel 2021 e nel 2020 le massime erano in linea con la media climatologica, nel 2019 erano di 1,4 gradi sopra, nel 2018 di 0,4 gradi. Anche le temperature minime risentono di questa dinamica: se la media “normale” in città è di 21,1 gradi, l’anomalia dello scorso luglio è di 2,5 gradi in eccesso, mentre nel 2022 era di 3,6 gradi. È l’effetto delle cosiddette notti tropicali, quelle in cui la colonnina di mercurio sale oltre i 25 gradi e diventa difficile dormire.

Interessanti anche i dati relativi alle precipitazioni. Se storicamente Genova raccoglie a luglio 31,6 millimetri di pioggia, quest’anno ne sono piovuti 16,8 millimetri e l’anno scorso appena 4,2 millimetri. Certo, l’estate non è mai stata una stagione particolarmente umida. Ma giova ricordare che a Genova nel 2022 si è registrato il record di siccità con 469,6 millimetri annui rispetto alla media climatologica trentennale attesa, pari 1260,2 millimetri all’anno: in pratica è piovuto meno della metà del normale. Anche nel 2023 la provincia di Genova è in deficit a causa della mancanza di piogge a febbraio (considerato molto siccitoso in base a un’indice standardizzato utilizzato da Arpal) e marzo (moderatamente siccitoso). L’anomalia negativa riguarda tutta la regione, anche se Savona a giugno e luglio ha registrato cumulate superiori alla media del periodo.