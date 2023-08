CIVM: Gianluca Ticci cerca punti alla 49ª Alpe del Nevegàl

Genova. Dall’Umbria al Veneto, da Gubbio a Belluno. Prosegue il “viaggio” di Gianluca Ticci in seno al CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) che, dopo aver preso parte con profitto al Trofeo Luigi Fagioli (20° assoluto, 1° di Classe e 2° di Gruppo), è pronto ad affrontare la 49ª “Alpe del Nevegàl”, nono atto della serie “tricolore” delle cronoscalate, in programma da domani a domenica, giorno in cui saranno disputate le due manche di gara. Il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 prenderà parte alla salita al volante della sua Fiat X1/9 2000 16v preparata a Parma da Andrea Vescovi.

“Torno al “Nevegàl” – sottolinea il pilota di Favale di Malvaro – dove ho già corso una volta: è una gara che mi piace molto e in cui vorrei provare ad abbassare il “crono” messo a segno nel 2021, nonostante una chicane in più. Speriamo che le condizioni meteo, nonostante le previsioni non siano delle migliori per questo fine settimana, siano clementi e che non ostacolino i vari setup di assetto che stiamo testando di gara in gara”.

“In Veneto – conclude Gianluca Ticci – correrò per cercare punti principalmente per il TIVM Nord oltre che per consolidare la seconda posizione nella classifica di Gruppo E2SH del CIVM. Dopo questa gara, penso che sposteremo le nostre attenzioni sul TIVM Centro Nord”.

Supportano la stagione 2023 di Gianluca Ticci, oltre alla Scuderia Sport Favale 07, un pool di aziende composto da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, MetalParma Srl, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.