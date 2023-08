Ciclista genovese investe maestra in pensione in Val di Fiemme, la donna è morta

Trentino Alto Adige. Dopo cinque giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento Giulia Barbieri, maestra in pensione di 67 anni, è morta. La donna, originaria di Mesero, in Lombardia, era stata investita il pomeriggio del 29 luglio a Bellamonte, nel Comune di Predazzo, in Trentino.

La pensionata, in particolare, era rimasta gravemente ferita nello scontro con una bicicletta. Alla guida del mezzo a due ruote un altro turista, originario di Genova.

L’incidente era avvenuto nei pressi del campeggio Fiamma Village, ai piedi delle Dolomiti. Sul posto era subito arrivata la polizia locale di Fiemme, oltre agli operatori di Trentino Emergenza. La donna era apparsa da subito in condizioni disperate.

Non era stato possibile, comunque, capire se fosse il ciclista a non essersi accorto in tempo del pedone o se la 67enne abbia fatto un movimento brusco e sia quindi stata travolta.

Giulia Barbieri, ex maestra elementare, aveva tre figli. Era in vacanza in camper con il marito. Quando è stata investita stava passeggiando dopo il pranzo. La famiglia ha consentito l’espianto degli organi. La donna è stata dichiarata deceduta il 3 agosto. Espletate le pratiche legali, la salma verrà riportata a Mesero dove saranno celebrati i funerali.