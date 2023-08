Chiavari, partita la pulizia dei rivi del fiume Entella e del torrente Rupinaro

Chiavari. Partiti oggi gli interventi di pulizia dei rivi affluenti del fiume Entella e del torrente Rupinaro.

Le operazioni, affidate per circa 14.600 mila euro alla ditta Andrea Badaracco, dureranno circa due settimane.

“Una messa in sicurezza necessaria che prevede lo sfalcio della vegetazione presente in modo da eliminare gli ostacoli al normale deflusso delle acque, garantendo così la portata massima verso valle. Una fondamentale attività di prevenzione del rischio idrogeologico − spiega l’assessore Paolo Garibaldi − i rivi dell’Entella oggetto di lavori sono i fossi di via Pio X, di Ri e di Caperana, il rio delle Castagne, quelli che si trovano accanto agli edifici Arte, alle serre Giorgi, alla scuola materna di Caperana e al bar Fox. Per il torrente Rupinaro interverremo sul rio Campodonico”.