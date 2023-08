Chiavari, in arrivo due nuovi capolinea Amt: “Più sicuri e funzionali”

Chiavari . Dall’11 settembre a Chiavari saranno due i capolinea AMT che sostituiranno quello di piazza Nostra Signora dell’Orto. Il primo in piazza Caduti di Nassiriya, con tre stalli, e l’altro in corso Buenos Aires con ulteriori due. A confermarlo, durante il sopralluogo tecnico congiunto di questa mattina, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’azienda AMT, Città Metropolitana e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal. Previsto anche l’ampliamento e il miglioramento della fermata davanti alla stazione ferroviaria.

“Sono stati valutati positivamente i due nuovi spazi, sia dai sindacati che da AMT. È un passo avanti importante per arrivare ad un risultato condiviso da tutte le parti – spiega il sindaco Federico Messuti – Stiamo lavorando con i tecnici e con la Polizia Municipale per trovare una disposizione, più sicura e funzionale possibile, per i tre stalli di piazza Caduti di Nassiriya. Allo stesso tempo, insieme a Fiammetta Maggio presidente dell’istituto Assarotti, abbiamo messo a disposizione degli autisti alcuni locali della struttura, con accesso indipendente e separati dagli spazi dedicati alla scuola e alle associazioni presenti. Inoltre, alla fine di corso Buenos Aires verrà aggiunto solo uno stallo per autobus esclusivamente elettrici, che garantirà un servizio ogni mezz’ora anziché ogni ora”.

“La soluzione oggi esaminata appare idonea a garantire un servizio adeguato all’utenza, rispetto alle condizioni lavoro del personale” aggiunge Stefano Pesci, direttore generale di AMT.

“Città Metropolitana come sempre funziona da collegamento tra l’azienda AMT e il Comune di Chiavari e prende atto che è stata trovata una soluzione, ancora da dettagliare tecnicamente, ma pienamente condivisibile” spiega Claudio Garbarino, consigliere di Città Metropolitana delegato ai trasporti.