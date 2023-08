Centro storico, un “tavolino contro il crack”: l’iniziativa del comitato di cittadini

Genova. In uno dei vicoli della zona del “Ghetto”, vico Untoria, nel centro storico di Genova, sono spuntati, da qualche giorno, un tavolino e due sedie. Non l’ennesimo dehors ma un’iniziativa sociale lanciata in maniera estemporanea dal comitato di cittadini Via del Campo, che da tempo chiede all’amministrazione e alla prefettura soluzioni contro il degrado e la criminalità legata (anche) allo spaccio di droga.

Vico Untoria è un caruggio che porta a piazzetta Don Gallo. Il tavolino è stato posizionato in un luogo dove solitamente – spiega Christian Spadarotto, fondatore del comitato Via del Campo – tossicodipendenti si incontrano per fumare crack o assumere altre sostanze.

“Oggi pomeriggio abbiamo messo un tavolino e due sedie nel vicolo dove di solito troppe persone si devastano fumando crack. Le sedie non sono mai rimaste vuote: un susseguirsi di persone che si sono fermate per parlare tra gli sguardi stupiti dei passanti increduli. Basta pochissimo per superare le paure e recuperare luoghi meravigliosi in cui abbiamo la fortuna di vivere”, si legge nel post.

Un modo insomma per sostituire il degrado con la socialità. Un gesto più che simbolico, concreto, anche se minimo (e anche se magari lo spaccio si è spostato solo di qualche metro), che potrebbe diventare un primo germoglio e lanciare altre iniziative simili in altre zone del centro storico genovese.