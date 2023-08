Rapine in serie armati di coltello: fermata la “baby gang” incubo del centro storico

Genova. Agivano sia da soli sia in gruppo, individuando le vittime che passeggiavano per i vicoli del centro storico, accerchiandole e intimando loro di consegnare gioielli, smartphone e denaro sotto la minaccia di un coltello o di calci e pugni. Rapine in serie, almeno sei quelle su cui ha indagato la polizia, tutte compiute da minorenni ospitati in centri di accoglienza.

Il branco, come detto, avrebbe agito almeno sei volte nel solo mese di giugno, di giorno e di sera. Ragazzi giovanissimi, tutti tra i 15 e i 17 anni, che si spostavano dalle strutture verso la città vecchia e adocchiavano le potenziali vittime entrando in azione in maniera rapidissima in quelli più nascosti e isolati. In alcuni casi il coltello è stato sufficiente a farsi consegnare gli oggetti di valore, in altri è scattata la violenza.

A indagare sui vari episodi sono stati i poliziotti del commissariato Pré, che hanno raccolto le denunce delle vittime e scandagliato i vicoli, passando al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di individuare qualche frame con cui risalire all’identità dei rapinatori. Alla fine le settimane di indagine hanno dato i loro frutti, e gli agenti, sulla base di quanto disposto dalla procura del tribunale dei minori, hanno rintracciato quattro giovani: tre sono stati arrestati e trasferiti in carcere, il quarto è stato denunciato.