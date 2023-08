“Cattedrali”, tutto esaurito a Rapallo per il concerto di Antonella Ruggiero e Fausto Caporali

Rapallo. Grande successo e tutto esaurito ieri sera a Rapallo per Antonella Ruggiero e Fausto Caporali, protagonisti del concerto “Cattedrali”, eseguito per la prima volta in Liguria nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ospite del XXV Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”.

Circa mille persone hanno applaudito il duetto per voce e organo, attribuendo un evidente gradimento a ognuno dei brani di musica sacra eseguito dai due artisti. Una speciale attenzione è stata rivolta ad Antonella Ruggiero, nota per la sua esperienza con i Matia Bazar, che ha dimostrato di essere molto amata e ieri sera ha portato verso la musica classica anche chi l’ha conosciuta per la qualità vocale espressa nelle canzoni di musica leggera.

Fra il pubblico, il pianista Andrea Bacchetti, il deputato ed ex sindaco di Rapallo Roberto Bagnasco, il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, oltre al responsabile della Comunicazione della Commissione Europea per l’Italia Massimo Pronio.

Particolare commozione hanno suscitato l’Ave Maria di Schubert e per l’Ave Maria di Fabrizio De André. Applausi e bis con Ave Maria di Gounod. A fine concerto numerosi spettatori si sono avvicinati alla cantante genovese per ringraziarla, chiedere un autografo o una fotografia. Il Festival, che prosegue fino al 26 agosto, è prodotto dall’Associazione culturale Rapallo Musica Ets con il sostegno del Comune di Rapallo per le numerose date sul territorio della città tigullina.

Il 25° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria” è prodotto dall’Associazione “Rapallo Musica” ETS con il fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, del Ministero della Cultura, dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si tengono i concerti. Partner Istituzionale: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova. Si ringraziano per la loro consueta collaborazione, le Curie Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor, in particolare il Main Sponsor Latte Tigullio e tutti i Partner. La manifestazione si avvale del patrocinio di Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Centro Culturale Italo-Austriaco, Rai Liguria. Ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

12. Domenica 13 agosto 2023 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

SPAZIO GIOVANI

Francesco Croese, violino

Michele Croese, organo

13. Mercoledì 16 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

Manfred Novak (A), organo

14. Sabato 19 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

CONCERTO PER CORO, ORGANO E ORCHESTRA SINFONICA

Concerto celebrativo del 25° Festival Organistico Internazionale

Ensemble Rapallo Musica

Coro Polifonico “San Biagio” di Montorso Vicentino (VI)

Fabio Macera, organo

Francesco Grigolo, direttore

Filippo Torre, direttore

15. Mercoledì 23 agosto 2023 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

SOLISTI DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA

Fabio Macera, organo

Francesco Tomasi, tiorba

16. Giovedì 24 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

SPAZIO GIOVANI

Vadim Talalyan (AM), flauto

Karine Hovhannisyan (AM), organo

17. Venerdì 25 agosto 2023 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di S. Secondo

Luciano Zecca, organo

18. Sabato 26 agosto 2023 – Luni (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di SS. Giacomo e Filippo, Nicola di Luni

Giovannimaria Perrucci, organo