Castiglione Chiavarese, cade mentre addestra il cane: 57enne recuperata da soccorso alpino e vigili del fuoco

Castiglione Chiavarese. Mobilitazione di soccorsi questa mattina per una donna di 57 anni che è rimasta coinvolta in una brutta caduta durante un addestramento del proprio cane assieme ad una professionista.

È successo in località Casali.

La donna, residente nella zona, è ruzzolata per alcuni metri in un tratto in discesa. Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e Croce Rossa di Riva Trigoso.

La donna, che ha rimediato escoriazioni in tutto il corpo, è stata medicata e quindi trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.