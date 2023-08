Cucciola di due mesi salvata in strada a Castelletto: si sospetta l’abbandono

Genova. È stata trovata in strada, sola, una cucciola di circa due mesi che avrebbe potuto finire sotto le ruote di un’auto e ferirsi gravemente, se non peggio.

A salvare la cagnolina sono stati gli operatori della Croce Gialla, che l’hanno recuperate in via Costa, a Castelletto, e l’hanno portata portata in clinica veterinaria per i controlli. Martedì è stata quindi trasferita al canile Monte Contessa, dove resterà in attesa di capire se sia stata smarrita o se è stata abbandonata.

Alla luce dell’età, il sospetto è che la cucciola sia stata effettivamente abbandonata da qualcuno che non voleva prendersene cura e l’ha lasciata in strada, commettendo un reato oltre che un atto ignobile e crudele. Tantissime le persone che si sono interessate alle sue sorti, offrendosi di prenderla in stallo per evitare il canile o di adottarla, ma a oggi la cagnolina resta al Monte Contessa, dove si occuperanno poi di darla in adozione dopo controlli e accertamenti.