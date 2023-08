Castelletto, controllano il biglietto a bordo del bus e vengono aggrediti: 30enne denunciato

Genova. Due verificatori Amt sono stati aggrediti questo pomeriggio in zona spianata nel quartiere di Castelletto. E’ successo a bordo del bus della linea 36 intorno alle 15.30.

I due dipendenti, alla richiesta del titolo di viaggio, sono stati aggrediti da un ragazzo di circa 30 anni che si è scagliato contro di loro dopo che gli avevano contestato di non aver timbrato il biglietto. A dare la notizia il sindacato OrSa. Entrambi i verificatori sono rimasti lievemente contusi dopo aver subito colpi agli occhi e al naso ma sono riusciti a bloccare il giovane e ha chiamare le forze dell’ordine. Il 30enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e grazie alla presenza delle telecamere a bordo del bus verrà probabilmente denunciato nelle prossime ore anche per aggressione a pubblico ufficiale.

“Questi episodi seppur rari costringono i verificatori ad una esposizione di pericolo – ricorda Marco Marsano del sindacato OrSa – chiediamo da tempo di valutare la possibilità di avere un percorso professionalizzante che possa tutelare al meglio il personale. Solidarietà totale al personale che ancora una volta ha dimostrato la propria valenza.