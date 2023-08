Case popolari, il sindacato inquilini Sunia: “Lo stato riconosce il bonus gas ma Arte nega il diritto”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Bruno Manganaro, segretario generale genovese del Sunia, sindacato degli inquilini.

“Agli inquilini delle case popolari viene negato un diritto riconosciuto dallo Stato. Da alcuni anni è in vigore il bonus energia per il gas – scrive il sindacato – per le famiglie con ISEE fino a 15 mila euro si ha diritto al bonus, un aiuto rispetto a bollette sempre più salate e con un’inflazione fuori controllo”.

“Da due anni diversi affittuari delle case popolari Arte che ne hanno diritto non ricevono i denari riferiti al bonus gas”, denuncia il Sunia.

Arera, l’autorità per l’energia, ha rivelato ad alcuni inquilini che il codice necessario all’attivazione del pagamento non ha una dicitura conforme alla legge: invece che “gas per uso domestico” il codice fa riferimento a “gas per usi diversi”, questo avviene perché Arte e le società fornitrici di gas usano per gli inquilini questo codice non corretto. È indubbio che chi ci abita usa il gas a fini domestici, ma questo non impedisce che agli inquilini non pervenga il bonus di qualche centinaia di euro l’anno”.

“In questi giorni Arera sta scrivendo ai soggetti che ne hanno diritto per ricordargli che entro 60 giorni devono comunicare il codice per vedersi versare i soldi dovuti. Purtroppo ancora una volta molti dei cittadini di fasce deboli abitanti in case popolari non vedranno un bonus che lo Stato riconosce ma che Arte nega e tanti altri lo hanno perso negli anni precedenti”, continua Manganaro.

“Chiediamo alle istituzioni e alle forze politiche di intervenire per sanare quello che consideriamo una vera ingiustizia!”, conclude il Sunia.