Casarza Ligure, auto si ribalta sulla strada principale del paese: tragedia sfiorata

Casarza Ligure. Incidente stradale a Casarza Ligure, nell’interno del levante genovese. Un’auto che stava percorrendo la strada principale, via IV Novembre si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

La vettura ha urtato diverse altre macchine parcheggiate prima di finire la corsa su un fianco. Il conducente di 53 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo è stato estratto dal portello del portabagagli, e stabilizzato dagli operatori sanitari sulla barella spinale.

Sono intervenuti in tal senso l’automedica del 118 e i militi della Croce Verde di Casarza. I fatti sono avvenuti poco prima delle 13. e consegnandolo alle cure del 118.

Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.