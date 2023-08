Casa esplosa, ancora gravissimi i due ragazzi francesi. La Procura indaga per disastro colposo

Genova. Restano in condizioni gravissime Louis Lesser e Jean Christophe Perez, i ragazzi francesi ricoverati all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dopo l’esplosione di un appartamento nel centro di Soldano, nell’entroterra imperiese. Nel frattempo, come riporta Riviera24, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo e lesioni, in modo da far luce sull’accaduto

“Questi sono i giorni più critici – spiega il direttore del Centro grandi ustionati, Giuseppe Perniciaro -. Le condizioni sono stazionarie e al momento non si vedono miglioramenti”. I giovani, di 25 e 26 anni, presentano ustioni sul 90% del corpo e sono in coma farmacologico. Sono costantemente sottoposti a interventi chirurgici e trattamenti di balneoterapia. La loro prognosi resta riservata.

Jonathan Fortunato, il 37enne figlio del proprietario dell’appartamento, è ricoverato al Cto di Torino in condizioni meno gravi. I tre, provenienti da Marsiglia, erano in Liguria per una festa di compleanno. Domenica mattina, intorno alle 11.45, la violenta esplosione che ha sventrato la palazzina di piazza Vecchia, nel cuore del paese.

Ora gli inquirenti, che stanno approfondendo le relazioni invitate in Procura dai carabinieri e dai vigili del fuoco, dovranno identificare la causa dell’esplosione, probabilmente legata ad una fuga di gas di cui si dovrà appurare l’origine, e accertare eventuali responsabili del disastro.