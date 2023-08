Caro voli, l’ad di Ryanair furioso: “Decreto illegale”. Da Genova oltre 300 euro per andare in Sicilia

Genova. Il decreto con le misure contro il caro voli varato dal governo Meloni – che proibisce aumenti di prezzo superiori al 200% per i collegamenti nazionali con le isole nei periodi di picco stagionale o in stato di emergenza – fa infuriare le compagnie aree. Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, in una serie di interviste parla di “decreto ridicolo e illegale”, si dice sicuro che l’Unione Europea lo cancellerà, fa paragoni con l’Unione Sovietica e minaccia di abbandonare l’Italia per effetto di questi provvedimenti.

Il decreto Asset, tra le varie misure introdotte, vieta di fissare in modo dinamico le tariffe in base al periodo della prenotazione qualora ricorrano tre condizioni: rotta nazionale con le isole, picco di domanda per la stagionalità o durante uno stato di emergenza nazionale, prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori superiore del 200% rispetto alla tariffa media del volo (non viene specificato se si determina su base annuale o mensile). Inoltre vengono considerate pratiche commerciali scorrette le procedure di determinazione delle tariffe basate su profilazione web dell’utente o tipologia del dispositivo utilizzato.

Ma quanto costa volare da Genova verso la Sardegna o la Sicilia? Se un ipotetico viaggiatore volesse comprare un biglietto last minute si troverebbe di fronte a spiacevoli sorprese. Cominciamo da Cagliari, volo operato da Ryanair solo al venerdì e al lunedì. Partendo l’11 agosto la tariffa minima è 225,49 euro che scendono a 159,34 euro se si decolla il lunedì. Già tra due settimane il prezzo crollerebbe sotto i 33 euro. Volete partire domani per Catania, sempre con Ryanair? Dovete sborsare ben 311,29 euro. Già il 22 agosto potreste volare a meno di 20 euro. Per Palermo con la medesima compagnia si spendono 376,74 euro ma basta aspettare il mercoledì dopo Ferragosto per scendere sotto 50 euro. Va meglio con la destinazione Olbia (tutti i giorni eccetto martedì e sabato) che costerebbe minimo 123 euro con partenza immediata, 24 euro nella seconda parte del mese.

“Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Ryanair ha raggiunto oltre 185 milioni di passeggeri perché abbiamo abbassato i prezzi e diamo valore, non abbiamo bisogno di parlare con compagnie incompetenti. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con qualcuno in Ita”, ha detto Wilson in un’intervista all’Ansa bollando come “affermazioni spazzatura” le accuse del presidente siciliano Renato Schifani.

E gli algoritmi? “Mio Dio! Non ci sono algoritmi. Non sappiamo chi compra i nostri biglietti a 20, 30, 40 euro. Non facciamo profilli dei nostri clienti. Come potremmo? Penso che queste persone che dicono queste cosa hanno guardato troppo Netflix, non vivono nel mondo reale. Noi iniziamo offrendo i prezzi più bassi e poi andiamo su progressivamente. Non possiamo convincere la gente a volare con noi se non vogliono, solo il prezzo li può convincere ed è per questo che abbiamo tanto successo. Da anni offriamo i prezzi più bassi”.

“Mi è dispiaciuto dire al ministro che lui è il governo e può cambiare la legge, ma non ci possono obbligare a volare in Sicilia e Sardegna. Per abbassare i prezzi occorre aumentare la capacità, cioè aumentare i posti a disposizione – ha aggiunto Wilson dopo l’incontro col ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Le persone che lo stanno consigliando non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia. Nelle scuole la prima lezione di economia che ti danno è che se aumenti l’offerta, diminuiscono i prezzi. Ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un’altra parte”. Per cui “se il decreto dovesse rimanere così, invece di aprire nuove rotte da una qualsiasi città italiana voleremo di più verso la Spagna“, ha fatto presente Wilson, sottolineando che “a Malta, a Cipro, alle Canarie stanno esultando per questo decreto perché sanno che noi voleremo di più verso di loro”.

Ad oggi Ryanair opera su Genova ben 7 rotte nazionali (Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo) e 6 rotte internazionali (Bruxelles, Bucarest, Dublino, Londra Stansted, Manchester, Vienna).