Caro benzina, l’appello dell’Automobile Club ai consumatori: “Premiate i distributori più virtuosi”

Genova. “I prezzi di benzina e gasolio rimangono stabilmente su quotazioni record. All’orizzonte non ci sono iniziative da parte del Governo che non vede nel taglio delle accise una soluzione. La situazione è davvero critica per trasportatori, pendolari e in generale automobilisti”. Così l’Automobile club di Genova che lancia un appello alla categoria.

“I rialzi del prezzo del carburante risentono essenzialmente delle quotazioni internazionali ed è azzardato parlare di speculazione da parte dei gestori che in realtà hanno margini molto ristretti – sottolinea Raffaele Ferriello, direttore di Ac Genova -. Tuttavia constatiamo, in autostrada ma anche in area urbana, picchi incomprensibili. Per questo motivo Ac Genova suggerisce e sollecita le compagnie di gestori ad una particolare sensibilità in questo periodo e al contempo i consumatori ad una maggiore attenzione per i prezzi praticati che premi le stazioni di servizio più virtuose. Al di là di poco probabili interventi del governo – conclude Ferriello – è solo la legge della domanda ed offerta che può evitare intenti speculativi”.

Come rileva l’Automobile club, “il sovrapprezzo tra accise (circa il 51-56% del prezzo) e speculazioni va a incidere su tutti i consumatori interessando tutti i beni di prima necessità per i quali aumenta il costo di trasporto e quindi di distribuzione. Aumenta così l’inflazione in una spirale che, a livello europeo, porta all’aumentano dei tassi di interesse con conseguente aggravio dei mutui bancari. Un circolo vizioso che rischia di affossare la ripresa post-pandemia”.

Ac Genova “invita quindi gli attori a fare tutto il possibile per non scaricare sui consumatori questo aumento dei costi. Anche presso i gestori no-logo non si risparmia più. Gli indipendenti sono un terzo del totale ma i prezzi si sono adeguati a quelli delle grandi compagnie”.

Il club ha avviato una rilevazione su strada a Genova confrontando i risultati raccolti con i dati pubblicati sul sito del Ministero Imprese (https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati). I dati corrispondono. Nel campione rilevato il costo della benzina va da 1.93 a 2.00 euro e il diesel da 1.84 a 1.95 euro. La differenza tra benzina e diesel è compresa tra 0.7 e 0.10 euro. Il ‘Servito’ maggiora la tariffa di 0.20 euro.

“Stiamo lavorando con Eni nel tentativo di calmierare le tariffe – conclude il presidente di Ac Genova Carlo Bagnasco – ma sarebbe opportuno che le Autorità pubbliche ed in particolare Città Metropolitana ed il Comune tentino una attività di mediazione con le compagnie a questo scopo”.