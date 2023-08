Carmen Consoli incanta Recco: in tremila per la cantautrice siciliana

Recco. Un grande successo ha accompagnato il concerto di Carmen Consoli, ieri a Recco, registrando il tutto esaurito con oltre 1600 spettatori seduti e un altro migliaio di persone che ha assistito allo spettacolo dai due maxi schermi sistemati all’esterno dell’area eventi di Lungomare Bettolo. La cantautrice siciliana ha incantato il pubblico con la sua voce e la sua chitarra, ripercorrendo i suoi successi e le sue canzoni più recenti. Carismatica e coinvolgente, in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania, la “cantantessa” ha proposto uno spettacolo che ha creato un clima di grande alchimia con il pubblico, passando da un tono di voce intimo a uno di grande impatto emotivo.

Con una sorpresa: la straordinaria presenza di Marina Rei. Dal palco, al termine del live, Carmen Consoli ha ringraziato i suoi collaboratori, “l’amico Angelo Privitera con la sua signora che ha gli occhi come l’acqua, il sindaco di Recco, che si chiama Carlo come mio figlio, e la sua meravigliosa first lady”. E rivolgendosi agli spettatori: “Soprattutto la mia profonda gratitudine va a voi. Grazie per questa accoglienza”.

Molto soddisfatto per lo strepitoso successo della serata il sindaco Carlo Gandolfo che ha dichiarato: “Anche questo evento ha portato musica e cultura in città. Ringrazio ancora il direttore artistico della nostra rassegna, Angelo Privitera, per aver reso possibile questa serata speciale con il live di una formidabile autrice, interprete e musicista. Anche quest’anno abbiamo realizzato in città numeri da record per presenze”.