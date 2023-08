Carcere di Marassi, secondo giorno di protesta dei detenuti. Pagani (Uil Pa): “Nordio risolva l’emergenza penitenziaria”

Genova. Secondo giorno consecutivo di protesta da parte dei detenuti nel carcere di Marassi.

Lo riporta la Uil Pa Penitenziari e il segretario regionale Fabio Pagani: “La protesta è ripresa alle 23,45 di ieri sera ed è durata circa un’ora. Stavolta si è aggiunta anche la quinta sezione, quella dei detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza. In prima sezione dalle celle sono volati lungo il corridoio del reparto pezzi di tavoli, sgabelli e alimenti”.

Non è bastato quindi l’intervento del magistrato di Sorveglianza e del direttore dell’Istituto che hanno ricevuto e ascoltato una delegazione di detenuti. Evidentemente non sembrano essere state sufficienti le loro rassicurazioni.

“Occorre immediatamente risolvere − aggiunge il sindacalista della Uil − la problematica della spesa, del sopravitto, altrimenti a tale problematica potrebbero aggiungersi delle altre richieste e a questo punto sarà difficile un’immediata risoluzione. Facciamo un appello al ministro Nordio, gli chiediamo di intervenire con celerità su Marassi. Non possiamo permetterci disordini per problematiche non risolte per un Istituto con una capienza regolamentare/ottimale di 456 detenuti, mentre ne sono presenti circa 700“.

Pagani rincara la dose: “Sperando che l’episodio in questione si risolva senza conseguenze particolari, evidenziamo che non sempre va così e che, anche per un semplice dato statistico, non potrà sempre essere così. Per questo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farebbe bene a interessarsi compiutamente alle questioni carcerarie al di là degli aneddoti che ama raccontare, i quali probabilmente non a caso ricordano soprattutto momenti di torpore, e, unitamente a tutto il governo Meloni, dovrebbe prendere compiutamente atto della strisciante emergenza penitenziaria varando un decreto legge per mettere le carceri in sicurezza, cominciando dal rafforzamento della polizia penitenziaria. Parallelamente, inoltre, il Parlamento dovrebbe approvare una legge delega per riforme strutturali che reingegnerizzino il sistema d’esecuzione penale, rifondino il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e riorganizzino il corpo di polizia penitenziaria”.