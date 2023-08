Carcere di Marassi, Sappe: “In 24 ore agenti aggrediti, roghi in cella e proteste violente”

GENOVA, ALTISSIMA TENSIONE IN CARCERE A MARASSI TRA CELLE INCENDIATE, AGENTI AGGREDITI, PROTESTE VIOLENTE E UN DETENUTO MORTO NEL CENTRO CLINICO DEL PENITENZIARIO. LA DENUNCIA DEL SAPPE

Genova. Celle incendiate, agenti aggrediti, proteste violente e la morte di un detenuto malato ristretto nel centro clinico del penitenziario. Tutto in un solo giorno, secondo il racconto del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

Come spiega il segretario per la Liguria Vicenzo Tristaino, “La situazione nel carcere di Marassi è davvero allarmante – dice – ieri pomeriggio hanno assegnato nella casa circondariale di piazzale Marassi un detenuto, italiano, entrato in carcere nel 2004 con fine pena 2034 per omicidio: ha girato in 77 istituti e aggredito più poliziotti; per farlo entrare in cella ci sono volute oltre due ore di mediazione, con la presenza di comandante e direttore”.

“Nel frattempo – prosegue – è purtroppo deceduto un altro detenuto, un uomo affetto da tante patologie all’interno del centro clinico e poco dopo, un altro ristretto ha dato fuoco a cuscino e materasso all’interno della propria cella, incendio spento dagli agenti in tempo”.

“Per finire, poi, stamattina due Agenti sono stati aggrediti da un detenuto, per fortuna senza gravi conseguenze, e, poco dopo, il detenuto riottoso spaccava le mandate del blindo piegandolo, continuando a minacciare che, non appena uscirà dalla sua cella, manderà in ospedale uno o più poliziotti come ha fatto in altri istituti. Una violenza folle ed inaccettabile, in cui anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti che alterano l’ordine e la sicurezza interna, aggredendo e ferendo il personale di Polizia Penitenziaria, è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela ed incolumità fisica degli Agenti”, continua il sindacato che stigmatizza i gravi episodi ed esprime solidarietà ai poliziotti di Marassi.