Canoni d’affitto non pagati, il bar di ponte Eritrea a rischio sigilli. I sindacati del porto di Genova all’AdSP: “No alla chiusura”

Genova. Il gestore non avrebbe pagato i canoni di affitto per circa 3 anni, nonostante i solleciti e le richieste di incontro dal parte dell’autorità portuale. Per questo il bar di ponte Eritrea, uno dei pochi punti di ristoro del porto di Genova per la zona di Sampierdarena, ora rischia di essere chiuso. Forse già da domani. E i sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso in una nota preoccupazione per la perdita di quella che è ad oggi “una delle mense del porto per tanti lavoratori sia diretti che dell’indotto”.

“Abbiamo da tempo chiesto più punti di ristoro e bagni per i lavoratori che operano nel porto ed in modo particolare per i tanti lavoratori dell’ autotrasporto che vi transitano – dicono i sindacati – Ci troviamo invece nella situazione in cui si rischia di perdere la possibilità per tanti lavoratori di avere dei servizi igienici adeguati, di potersi rifocillare o di poter consumare un pasto caldo. Come sindacati pensiamo che sia inaccettabile la perdita di questa attività”.

Alla questione cruciale della perdita di un servizio per tanti portuali si somma il futuro dei tre dipendenti del bar, che rischiano il posto. I sindacati chiedono pertanto, all’AdSP di “evitare la chiusura di questo punto di ristoro e di intervenire per rendere stabile questa attività, con la gestione di soggetti affidabili, per salvaguardare i lavoratori dipendenti attualmente impiegati e per garantire la presenza di questo servizio per tutti i lavoratori”. Secondo quanto appreso l’AdSP avrebbe offerto al gestore una proroga in cambio di un piano di rientro dal debito che dovrebbe essere presentato entro oggi.

Domani i confederali saranno in presidio davanti al bar per esprimere la solidarietà ai tre dipendenti e chiedere che il servizio sia ripristinato nel più breve tempo possibile. A indire la protesta è anche il collettivo autonomo dei lavoratori portuali che teme che questa chiusura possa l’inizio di una ‘ristrutturazione’ di tutte le attività di ristorazione presenti nel bacino portuale genovese. “Le lotte sindacali, la battaglia contro i traffici di armi, l’antiautoritarismo viscerale che abbiamo dentro, l’antifascismo per tradizione, la nostra coscienza di classe si alimenta nei nostri posti di lavoro, parlando discutendo tra noi ma anche con le lavoratrici e i lavoratori di questi locali – scrive il Calp in un post sui social –

Il porto completamente automatizzato, sterile, sotto controllo continuo, normalizzato esiste solo nelle vostre teste nelle vostre intenzioni..finché ci sarà uno di noi non troverete vita facile da nessuna parte.”