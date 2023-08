Canoista disperso in mare davanti a Portofino, l’intervento di pompieri e guardia costiera

Genova. Ieri pomeriggio, la sezione navale dei vigili del fuoco, è stata impegnata per la ricerca in mare di un canoista disperso nella zona di mare davanti a Portofino, in provincia di Genova.

L’uomo, era uscito in mare senza più fare rientro, probabilmente a causa delle condizioni marine e di vento in costante peggioramento. Da qui la macchina dell’emergenza: in mare le motonavi dei vigili del fuoco, con il supporto dell’elicottero e dei mezzi della capitaneria di porto.

L’uomo alla fine è stato trovato poco prima delle ore 20, in buone condizioni di salute mentre provava a rientrare a riva. Aiutato dal personal della guardia costiera, ha potuto fare rientro dopo questa brutta avventura.