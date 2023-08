Campetto colorato in stile newyorkese, presto al via i lavori per il parco delle Sorgenti Sulfuree

Genova. Un campetto da calcio e basket con pavimentazione “artistica”, colori vistosi in stile street-art, che rimanda a certi playground newyorkesi, è il punto forte del progetto di riqualificazione del parco pubblico Sorgenti Sulfuree, nel quartiere di Pra’-Palmaro, nel ponente di Genova.

I lavori sono finalmente più vicini perché il Comune di Genova ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento che comprende anche la valorizzazione del sistema delle creuze.

Il progetto esecutivo è stato predisposto da Pan associati con Consultec, Xalex engineering e Studio De Venuto. L’intervento “vale” da 423mila euro finanziati in gran parte con risorse erogate dal Mit tramite Pnrr – Pinqua e per 16mila euro dall’ente con risorse proprie.

L’esecutore dei lavori sarà il consorzio Integra, aggiudicatario dell’accordo Quadro 4 relativo a interventi di rigenerazione di aree e spazi pubblici.

Il progetto consiste nella riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree e del tratto di creuza che lo attraversa, con l’intento di innescare un processo virtuoso di valorizzazione delle connessioni pedonali con i quartieri residenziali collinari e di integrazione della comunità delle alture residenziali, nel processo di riqualificazione generale.

Le opere di riqualificazione del parco delle Sorgenti Sulfuree sono volte a ripristinare e riqualificare le strutture esistenti mediante interventi studiati allo scopo di ricreare il collegamento di percorsi quasi abbandonati, che punti in prima battuta a rimodulare la vegetazione, sostituire e incrementare gli arredi urbani dell’area verde che versano in condizioni a dir poco fatiscenti.

Ma l’aspetto fondamentale della progettazione del nuovo giardino, sarà quello di concentrare l’attenzione sulla riqualificazione sul campetto sportivo, già presente all’interno del parco, e che versa in condizioni pessime.

Un’area che nonostante tutto viene già utilizzata tutt’oggi dai bambini e dai ragazzi del quartiere, ma che potrebbe diventare motivo di attrazione da altri quartieri oramai degradata, una volta ultimata proprio per l’aspetto altamente “instagrammabile”.

I progettisti spiegano: “E’ stato seguito il principio dell’inserimento del colore sulla pavimentazione del campo all9aperto prendendo spunto dagli spazi urbani newyorchesi, che chiamiamo playground. Il campo da basket è individuato tramite le linee arancioni, mentre quello da calcio, ad esso sovrapposto, non regolamentare, in nero. Il recupero della pavimentazione sarà ricreato tramite un sistema multistrato elastico a base di resine acriliche, colorate secondo il disegno previsto, in dispersione acquosa su adeguati tappetini gommosi per la realizzazione di pavimentazioni sportive in combinazione a un tappetino in gomma, posato direttamente sulla superficie attuale del campo, adatto alla realizzazione di campi multi gioco che possono essere tranquillamente utilizzati in contesti outdoor. Questi materiali permettono la realizzazione di qualsiasi disegno sulla superficie del campo”.

Saranno sistemate anche le gradinate, oggi in stato di assoluto degrado, così come le parti sottostanti, dove al momento si trovano un magazzino e un wc inutilizzabili. La struttura rinnovata avrà servizi igienici nuovi, accessibili, e l’abbattimento delle bandiere architettoniche.

La fase due della riqualificazione del Parco riguarderà il verde, i percorsi e le aiuole. Il giardino di via Sorgenti Sulfuree segue le modalità costruttive di molti parchi e giardini urbani realizzati a Genova negli anni Sessanta e Settanta, con vialetti alternati ad aiuole delimitate.

Oggi all’interno del parco sono presenti due zone alle quali è praticamente impossibile accedere per mancata pulizia e manutenzione generale. Tali zone saranno delimitate e rese inaccessibili tramite l’installazione di ringhiere da realizzare con struttura e disegno similari a quelle esistenti nel parco.

Lungo i percorsi del parco sono presenti scalinate in mattoni, danneggiate e in pessimo stato manutentivo che saranno oggetto di interventi di ricostituzione. Sarà inoltre ripristinata la pavimentazione dell’asse pedonale e i relativi cordoli. Sarà eseguito il ripristino della ripavimentazione dell’asse pedonale sud-nord in conglomerato bituminoso.

Il progetto è stato concepito in modo da garantire il superamento delle barriere architettoniche per la quasi totalità dei percorsi e per consentire la fruizione del campetto sportivo da riqualificare.