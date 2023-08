Lite in appartamento fa scoprire oltre un etto e mezzo di cocaina: coppia arrestata al Campasso

Genova. Una segnalazione per una lite in appartamento si è trasformato in un arresto per droga. Succede al Campasso, dove una coppia composta da un uomo di 42 anni e una donna di 34 è finita in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, oltre che denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti intorno all’una di notte di giovedì scorso in via Vicenza, a far scattare l’intervento una chiamata al 112 che segnalava grida e rumori di lotta provenienti da un appartamento. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato nell’abitazione la coppia e il padrone di casa, che ha confermato di ospitare i due da qualche settimana. Tra una domanda e l’altra, gli agenti hanno notato la donna mentre cercava di lanciare qualcosa dalla finestra, e accorgendosi del suo nervosismo hanno deciso di perquisire l’appartamento.

Nella camera da letto occupata dalla coppia sono stati trovati 20 involucri contenenti polvere bianca, materiale per il confezionamento e un bilancino, in una busta – quella fatta cadere poco prima – altre 52 dosi. Nella borsa della donna, nascosta nella spazzatura, i poliziotti hanno trovato 1.300 euro in contanti, altre dosi di droga – cannabis – erano invece negli effetti personali del compagno.

Il bilancio dell’intervento è stato di 160 grammi di cocaina e 3 di cannabis sequestrati, insieme con il denaro, mentre la coppia è stata come detto arrestata.