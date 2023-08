Camogli, turista morso da un cinghiale mentre gli offre del cibo: portato in ospedale

Camogli. Morso da un cinghiale mentre gli offriva un po’ di pane da mangiare. È successo questa mattina nel parcheggio di San Rocco di Camogli. Protagonista un giovane turista di nazionalità bielorussa che è finito in ospedale ancora prima di iniziare la gita.

Il giovane, poco più che ventenne, aveva avvicinato un ungulato per dargli da mangiare, comportamento pericoloso oltre che vietato dalla legge. Forse per un movimento maldestro – o forse perché l’animale non si accontentava di quello spuntino – l’incauto turista è stato azzannato alla mano.

I familiari hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta. Il ragazzo ha riportato solo lesioni superficiali ma, da quello che i militi sono riusciti a comprendere nonostante le difficoltà linguistiche, pare che non fosse in regola con la vaccinazione antitetanica.

Per questo, onde evitare il rischio di infezioni e complicazioni, è stato comunque portato in codice verde all’ospedale San Martino di Genova.