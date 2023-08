Cambio di dirigente all’IC San Gottardo, insorgono genitori e insegnanti: “Persona preziosa, abbiamo bisogno di continuità”

Genova. “In merito al cambio di nomina del dirigente scolastico, noi genitori degli alunni iscritti all IC San Gottardo siamo molto amareggiati e dispiaciuti della notizia. La professoressa Anna Maria Giordani ha offerto alla nostra scuola non solo l’opportunità di crescere con nuovi progetti ma grazie alla sua sensibilità ha permesso ai genitori e i ragazzi di sentirsi sempre compresi e ascoltati”.

Con queste parole inizia la lettera aperta che le famiglie degli alunni dell’Istituto comprensivo San Gottardo hanno indirizzato all’Ufficio Scolastico Regionale per cercare di “fermare” il trasferimento della dirigente scolastica Anna Maria Giordani, che negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo in reggenza.

“La nostra scuola in questi anni ha creato anche grazie a lei un team compatto fatto di personale ATA, docenti e genitori – scrivono – Una collaborazione preziosa per un istituto comprensivo che accoglie bimbi dai tre ai 14 anni. La dirigente conosce ormai a pieno punti di forza e problematicità della scuola e del quartiere in cui questa è inserita. Abbiamo progetti avviati che subirebbero inevitabilmente ritardi con il cambio di reggenza. Non va poi dimenticato il rapporto con il territorio e le sue risorse a lei ben note e con cui ha saputo interagire come ricchezza anche per la scuola durante il suo mandato”.

Anna Maria Giordani è subentrata nel ruolo a San Gottardo appunto ‘in reggenza’ vale a dire in più all’incarico che già aveva in un altro istituto. E’ arrivata negli anni difficili – per tutti ma per le scuole maggiormente – del Covid, sapendo da subito conquistare la fiducia e la stima di insegnanti, alunni e famiglie.

La notizia della fine del suo incarico, quindi, ha gettato nello scompiglio la scuola: “Sapevamo che con quest’anno sarebbe finito il suo mandato – racconta la madre di un alunno della scuola – ma abbiamo sempre sperato potesse rimanere per tutto quello che ha fatto. Inoltre cambiare questa figura adesso – le graduatorie sono state pubblicate in questi giorni – metterà in difficoltà tutta l’organizzazione della didattica dell’istituto comprensivo. E nel caso sarebbe molto complicato anche per il chi prenderà il nuovo incarico”.

Incarico che è stato affidato, sempre in reggenza, al professore Paolo Fasce. “In questi ultimi anni, con l’attuale Dirigente si era creato un gruppo di lavoro affiatato che ha permesso alla scuola di crescere e di creare nel territorio un consenso positivo, lavoro che rischia di andare totalmente perso perché sarà comunque necessario ricostruire un rapporto di fiducia tra il personale e il nuovo incaricato – si legge nella lettera inviata sempre alla direzione scolastica questa volta da parte dei docenti – Per proporre una valida Offerta Formativa il monte ore di lavoro dello staff è stata notevolmente eccedente rispetto alle ore contrattuali, ma è stato comunque svolto grazie ai rapporti che si sono instaurati con la dott.ssa Giordani, il personale non è più disposto a derogare al proprio orario di servizio, venendo meno la motivazione a offrire tanta disponibilità, considerato che l’Amministrazione non tiene conto dell’effettivo impegno investito”.

“Siamo a conoscenza che è possibile derogare ai criteri indicati ai fini dei conferimenti delle reggenze per dare continuità all’operatività della scuola e al grande lavoro svolto, che troppo spesso viene sottovalutato e dato per scontato, e questo decreto ne è la prova tangibile – viene richiesto nella lettera – Si richiede, con forte convinzione, anche considerati i tempi ristretti, a codesta Direzione la possibilità di derogare ai criteri di assegnazione dell’incarico di reggenza, valutando le reali necessità della scuola e il grave danno che la decisione presa può arrecare non solo al lavoro del personale scolastico, ma altresì all’utenza”.