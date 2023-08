Mercati in orari serali, la proposta degli ambulanti contro il caldo: “Ma dobbiamo ripensare tutto il settore”

Genova. Caldo insopportabile, asfalto rovente e strade deserte. Questa è la scenografia che in questi giorni va per la maggiore a Genova, dove, nonostante la calura e l’afa, molte categorie di lavoratori non si sono affatto fermate. Tra queste gli ambulanti, che, ogni giorno, montano e smontano i banchi nei vari mercati rionali sparsi per la città. E nelle giornate da bollino rosso per il caldo anche loro sono in prima linea.

“Non ci fermiamo mai, siamo operativi praticamente tutto l’anno con caldo, pioggia, freddo e vento, è sempre stato così – commenta a Genova24 Stefano Oberti, veterano dei banchi genovesi e membro del direttivo Anva Confesercenti – In questi giorni le strade sono praticamente vuote e sono pochi i genovesi che vengono al mercato. Noi però non possiamo fermarci, non possiamo permettercelo per la nostra attività ma anche per il ruolo sociale che continuiamo a presidiare“.

Sì perché se da un lato giornate così calde non se ne erano mai viste, dall’altro i problemi legati a questa categoria commerciale arrivano da lontano. “Queste giornate devono farci riflettere ma non solo quello che vediamo oggi, ma su tutto il contesto commerciale della città – spiega Oberti – la nostra categoria sta vivendo il contraccolpo della crescita della grande distribuzione da un lato e del commercio via internet dall’altro. Il tutto inserito in un contesto, quello genovese, di una forte crisi demografica, in una città che ne viene da anni di emergenze e disgrazie continue, a partire dalle alluvioni per poi arrivare al crollo di ponte Morandi, che ha spaccato la città in due per mesi, poi la pandemia con tutto quello che ne è conseguito e infine la guerra con le sue ricadute economico-finanziarie globali e locali”.

Un contesto tragicamente unico quello di Genova, imparagonabile ad altre grandi città dove però il quadro economico ha portato all’estinzione di molti mercati rionali, con la perdita di un presidio sociale che ha da sempre caratterizzato le città italiane: “Andare al mercato per molte persone è occasione di incontro e condivisione con altre persone, questo è una grande patrimonio che deve essere preservato”.

Ma come fare? “Bisogna sedersi attorno ad un tavolo e rivedere tutto il sistema dei mercati, capendo cosa serve, cosa funziona e cosa non funziona più – osserva Oberti – è evidente che il modo di comprare è cambiato in maniera irreversibile. Noi montiamo alle 7 e quando la gente va a comprare stiamo già chiudendo. Bisogna cambiare qualcosa con un percorso che coinvolga anche istituzioni e cittadini, con un atteggiamento costruttivo, le ‘guerre’ non servono”. Tra le ipotesi che sarebbero da valutare quella di “legare gli appuntamenti mercatali con eventi trasversali – aggiunge – pensati in location attrattive e con attività che possano essere interessanti per giovani e famiglie”. Un po’ come le fiere, ma pensati in maniera più strutturata e “urbana”.

Ma non solo: “Si potrebbe pensare a trovare delle fasce orarie diverse per i mercati, magari spostandoli anche in orario serale a seconda delle stagioni – rilancia Roberto Zattini, ambulante, presidente Anva Confesercenti Genova dal 2010 al 2022, oggi consigliere nel municipio Media Valbisagno in quota Partito Democratico – Spesso in questi giorni si parla giustamente di lavori usuranti sempre più esposti alle anomalie climatiche. Beh, ci siamo anche noi, e bisogna fare qualcosa per tutelare i lavoratori del settore e il settore stesso“.

“E’ fondamentale che si affronti con urgenza questo tema, in sinergia con istituzioni e cittadini, prima che sia troppo tardi – conclude – sono centinaia i lavoratori del settore che in questi anni hanno superato tantissime difficoltà, e che potenzialmente rischiano di vedere gli sforzi di una vita vanificati dall’immobilismo. Ma non solo: i mercati rappresentano un valore aggiunto per i quartieri e per chi li frequenta. E questo deve essere tutelato per la vita sociale ed economica della città tutta”.