Caldo, Liguria nella morsa di Nerone: anziani a rischio, scatta il monitoraggio

Genova. Le temperature tornano a salire in Liguria dopo la breve tregua che ha anticipato il Ferragosto. L’anticiclone africano Nerone ha stretto la sua morsa su tutta l’Italia, e la terza ondata di calore sta colpendo anche la nostra regione, seppur in modo meno impattante rispetto ad altre città.

Il bollettino del ministero della Salute conferma che le giornate peggiori saranno quelle di sabato e domenica. Per sabato gè stata emessa un’allerta di livello giallo – che comporta la pre-allerta dei servizi sociosanitari – con temperature che supereranno i 30 gradi, percepiti 34 per la combinata di caldo e umidità. Per sabato e domenica il bollino passa invece ad arancione, come confermato dalla protezione civile.

Già nei giorni scorsi gli accessi ai pronto soccorso erano aumentati, complice anche il periodo festivo di Ferragosto, e Alisa, l’azienda ligure sanitaria, ha rinnovato alle strutture della regione le raccomandazioni per mitigare gli effetti del caldo sulla popolazione suscettibile, anziani in particolare. Decine, infatti, le richieste di intervento per disidratazione e svenimenti causati dal caldo, cui si aggiungono patologie respiratorie coincidenti, in alcuni casi, con un rialzo dei casi di covid-19. Nessun allarme, sottolineano da Alisa, ma massima attenzione per tutelare le fasce più fragili.

Proprio per i periodi caratterizzati dalle ondate di calore Regione e Comune hanno messo a punto un “piano caldo” per garantire il sostegno alle fascia di popolazione più fragili, con il numero verde regionale, InformAnziani 800 593 235, valido su tutto il territorio e attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica. Regione Liguria ha inoltre stanziato ulteriori 450mila euro a favore della Cooperativa sociale Agorà come capofila dell’associazione temporanea di scopo, impegnata fino a oggi in queste attività.